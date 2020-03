CARTE. Coronavirus Covid-19 : où se trouvent les cas confirmés dans le Nord et le Pas-de-Calais ?

15 cas de coronavirus confirmés dans le Nord et le Pas-de-Calais

2 mars. Hénin-Beaumont : une personne en lien avec la base militaire de Creil

4 mars. Lomme : une jeune femme ayant séjourné en Italie.

5 mars. Roost-Warendin : un couple et leur fille de 6 ans, liés à l'église évangélique de Flines-les-Râches et au cluster du Haut-Rhin.

5 mars. Villeneuve-d’Ascq : un prestataire du groupe Adéo (Leroy-Merlin). On ne sait pas à quoi est liée sa contamination.

7 mars. Beuvry et Hénin-Beaumont : deux personnes en lien avec cluster du Haut-Rhin lié à un rassemblement évangélique.

7 mars. Somain : un salarié de l’Unité territoriale de protection et d’action sociale (UTPAS). On ne sait pas à quoi est liée sa contamination.

7 mars. Pévèle : une femme fréquentant l'église de Flines-les-Râches.

8 mars. Coutiches : un élève de CM1 et son père. On ne sait pas à quoi est liée sa contamination.

8 mars. Flines-lez-Râches : le pasteur de l'église évangélique de Flines-les-Râches et son épouse.

9 mars. Leforest : une femme de 85 ans, hospitalisée au centre hospitalier d'Arras.