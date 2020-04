CARTE. Coronavirus chez nos voisins : en Belgique, quelles sont les zones les plus touchées par le Covid-19 ?

Quelles sont les plus communes belges les plus touchées par le coronavirus ?

Quelles sont les villes et provinces les plus durement frappées par le coronavirus en Belgique ? Contrairement à la France, où l'Agence régionale la Santé (ARS) ne publie plus que le nombre de cas par région, et où Santé publique France se limite aux départements, les autorités sanitaires belges communiquent sur le nombre de cas au niveau des communes.Ces communes n'ont pas tout à fait le même sens qu'en France, car il s'agit souvent de regroupements de municipalités. C'est la raison pour laquelle la Belgique n'en compte que 581.Selon les données du 3 avril, l'épicentre de la pandémie en Belgique se trouve à Anvers, en Flandre, avec 530 cas confirmés.La deuxième zone la plus touchée se trouve en revanche plus près de la frontière française, puisqu'il s'agit de Mons, avec 272 cas.Suivent Liège (253 cas), Gand (226 cas) puis Bruxelles (195 cas). En revanche, le nombre de décès n'est pas communiqué au niveau local.Au niveau régional, la Flandre est de loin la plus touchée car on y comptait, ce samedi 4 avril, 9996 cas confirmés de Covid-19, contre 4594 pour la région de Bruxelles et 1884 en Wallonie.Depuis le 20 février, date à laquelle la Belgique a dépassé les 10 cas, le nombre de malades a rapidement évolué jusqu'à atteindre 16 768. Le dernier bilan en date, ce samedi, fait état de 18 431 contaminations, parmi lesquelles 1283 décès.À l'échelle européenne, la Belgique est le 7pays le plus touché en nombre de cas et en nombre de décès. Ses provinces septentrionales sont particulièrement exposées, en raison de la proximité des Pays-Bas, où l'on dénombre 16 725 cas dont 1651 décès, sans que le gouvernement n'ait placé sa population en confinement.