CARTE. Coronavirus : quelles aires de repos restent ouvertes pour les chauffeurs routiers ?

#COVID19 🚒🚛pour faciliter le travail des transporteurs qui contribuent à l'approvisionnement de la population

▶️2 cartes référencent la localisation des aires de repos et de services ouvertes sur le réseau routier national : https://t.co/BNSQeIohWr pic.twitter.com/5dBe4BRhOb — Préfet de la région Hauts-de-France et du Nord (@prefet59) March 23, 2020

Des initiatives solidaires

Sans eux, pas d'approvisionnement des commerces d'alimentation. En pleine pandémie de coronavirus, et alors que certaines aires de repos ont fermé – tandis que d'autres n'accueillent pas vraiment les routiers à bras ouverts – les préfectures ont relayé une carte montrant quelles aires de repos sont ouvertes ou fermées."L’État s’emploie à maintenir l’ouverture des services essentiels aux conducteurs pour se reposer, se réapprovisionner en carburant, bénéficier de restauration à emporter et de sanitaires propres", indique Bison Futé , à l'origine de cette carte.On peut notamment voir que dans les Hauts-de-France, les aires de repos du Beau-Marais à Calais (A16), de Nortkerque (A26), de Villefleur (A26), du Bois de la Commanderie (A16), de Béhen (A28) ou l'Aire du Barœul (N356) sont fermées. Pour les autres, la situation peut être amenée à changer.Une autre carte permet également de voir en temps réel où se trouvent les centres de contrôle technique qui restent ouverts sur le territoire.Dans le même temps, un arrêté a été pris au niveau national, le 21 avril, levant l'interdiction pour les véhicules de transport de marchandise de circuler à certaines périodes, "afin de répondre à la nécessité de garder au mieux un bon fonctionnement de la chaine logistique (...) La levée est effective jusqu'au 20 avril inclus."Enfin, pour permettre l'accueil des chauffeurs de poids lourds qui peinent parfois à trouver de quoi se restaurer ou pour leur hygiène, des habitants de Frévent, dans le Pas-de-Calais, leur ouvrent gratuitement leurs portes depuis ce lundi matin, de 7H à 19H, "pour leur offrir un café, une douche, l'accès à nos toilettes et un coin repas".