CARTE. Coronavirus : où se trouvent les cas confirmés dans le Nord et le Pas-de-Calais ?

À quoi correspondent les points ?

Un point bleu clair pour les communes dans lesquelles un seul cas a été confirmé.

Un point bleu foncé pour les communes qui recensent plusieurs cas confirmés.

Un point vert correspond aux communes dans lesquelles un salarié ou un élève a été testé positif, sans que l'on connaisse son lieu de résidence exact

Où sont concentrés les cas de coronavirus Covid-19 dans le Nord et le Pas-de-Calais ? À partir des informations fournies cette semaine par les préfectures et l'Agence régionale de la Santé (ARS) des Hauts-de-France, nous avons établi une carte, qui sera modifiée au fil des jours.Ce dimanche 8 mars, la dizaine de cas confirmés sont cantonnés au bassin minier (Beuvry, Hénin-Beaumont), au Douaisis (Roost-Warendin, Coutiches), ainsi qu'à une partie de la métropole lilloise (Villeneuve-d'Ascq, Lomme)Aucun des malades ne se trouve dans un état de santé inquiétant, ont précisé les autorités.Vous pouvez cliquer sur un point pour obtenir davantage d'informations.Cette carte ne tient pas compte de la présence de plusieurs cas à la frontière belge – au moins 8 à Wewelgem 1 à Comines-Warneton ), ni des 111 cas et 7 décès dans l'Oise. Un décès a également été confirmé dans l'Aisne.