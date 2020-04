CARTE - Coronavirus : une trentaine de déchetteries rouvertes aux particuliers dans l'Oise et la Somme

Accessibles sur rendez-vous dans l'Oise

Ouvertes seulement aux professionnels dans l'Aisne

Dans la Somme, suite à la réouverture des centres de tri et face à la multiplication des décharges sauvages, la préfète a pris la décision de permettre aux particuliers de se rendre de nouveaux dans les déchetteries, sans attendre la fin du confinement.Dans certaines communes, les déchetteries seront accessibles à compter du lundi 27 avril à condition de respecter les règles de distanciation sociales et les gestes barrières. Les particuliers se rendant en déchetterie devront être munis d'une attestation de déplacement dérogatoire en cochant la case "déplacement pour effectuer des achats de première nécessité."Retrouver sur notre carte les déchetteries de l'Oise et la Somme ouvertes aux particuliers et aux professionnels :20 déchetteries sur les 39 gérées par le Syndicat mixte du département de l'Oise (SMDO) ont rouvert vendredi 24 avril sous certaines conditions."La crise sanitaire actuelle ne nous permet pas de rouvrir la totalité du service, faute de disposer d’un effectif suffisant, de toutes les filières de reprise pour les objets et matériaux déposés et compte tenu de la nécessité d’offrir la plus grande protection possible pour la santé des usagers et de nos agents", indique le SMDO sur son site internet.À partir de la semaine prochaine, les déchetteries répertoriées ci-dessus dans notre carte, seront ouvertes pour les particuliers le mercredi, jeudi et samedi de 9h00 à 11h45 et de 14h00 à 17h45.Les usagers doivent être en possession d'une carte d'accès et doivent avoir pris rendez-vous au préalable sur internet. Le port du masque et de gants est obligatoire. Attention, vous n'avez droit qu'à une visite par semaine, soit 15 minutes pour vider votre chargement qui ne doit pas dépasser les 2 mètres cube. Certains déchets sont également interdits. Ils sont répertoriés sur le site du Syndicat mixte du département de l'Oise. Un créneau horaire est également réservé aux professionnel s : il s'agit du mardi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 pour certaines communes.À partir de lundi, deux autres déchetteries communautaires : celle de Feuquières et celle de Grémévillers rouvrent du lundi au jeudi uniquement sur rendez-vous et selon certaines modalités. Pour le moment, les déchetteries du département de l'Aisne demeurent fermées aux particuliers. Seuls les professionnels, la plupart du temps sur rendez-vous, peuvent y avoir accès.Pour rappel, il est interdit de laisser ses déchets devant l'entrée de la déchetterie si celle-ci est fermée, sous peine d'une amende pouvant aller jusqu'à 1 500 euros.