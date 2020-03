CARTE. Coronavirus : voici les communes des Hauts-de-France qui imposent un couvre-feu la nuit

Voici la liste des communes qui ont pris un arrêté municipal interdisant de circuler et de se déplacer la nuit, sans motif valable. Les contrevenants s'exposent à une verbalisation et une amende. Ces couvre-feu s'ajoutement aux mesures de confinement décidées par le gouvernement.



Cette liste et cette carte seront mises à jour au fil des jours et des remontées d'informations.



Dans le Nord :

Dans le Pas-de-Calais :

Dans l'Oise :

Dans l'Aisne :

► Aulnoye-Aymeries (20h-5h)► Guesnain (22h-5h)► Hautmont (18h-6h pour les mineurs)► Jeumont (à partir de 19h pour les mineurs)► La Bassée (21h-5h)► Maubeuge (20h-5h)► Orchies (23h-4h)► Wasquehal (22h-5h)► Arras (22h-5h)► Barlin (21h-5h)► Billy-Berclau (22h-5h)► Bruay-la-Buissière (21h-5h)► Estevelles (22h-6h)► Etaples (21h-5h)► Haillicourt (21h-5h)► Harnes (21h-5h)► Hénin-Beaumont (22h-5h)► Hersin-Coupigny (21h-5h)► Houchin (21h-5h)► Lens (22h-5h)► Maisnil-lès-Ruitz (21h-5h)► Noeux-les-Mines (21h-5h)► Noyelles-sous-Lens (22h-5h)► Pas-en-Artois (19h-5h)► Ruitz (21h-5h)► Sains-en-Gohelle (21h-5h)► Compiègne (22h-5h)► Creil (22h-7h / 20h-8h pour les mineurs)► Nogent-sur-Oise (22h-6h)► Bohain-en-Vermandois (21h-6h)