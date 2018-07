CARTE. Coupe du monde 2018 : où regarder la finale en Picardie ?

Dans la Somme



Dans l'Oise

Dimanche on se retrouve sur place Jeanne Hachette pour la #FanZone de la finale de la coupe du monde ! Tous en bleu ! @villedebeauvais #Beauvais pic.twitter.com/gnRrNAxJSE — Visit Beauvais (@VisitBeauvais) 11 juillet 2018

Dans l'Aisne

● À Amiens, on ne change pas les bonnes habitudes : le Coliséum diffuse la finale de la Coupe du Monde depuis la patinoire qui dispose de. Comme pour la demi-finale,dans la boutique Intersport de Shopping Promenade ou au Coliséum directement. Capacité 3 000 places.(sans alcool).● La mairie deorganise une retransmission du match sur écran géant dans un. Capacité 300 à 400 personnes. Rendez-vous dès 16h30.organisée par le foyer rural, le comité des fêtes et le bar des Délices.● Soutenir les bleus face à la Croatie sera possible si vous habitez àet ses alentours. Rendez-vous au cinéma le Rex. Pas d'inscription nécessaire.● Attention, pas de retransmission du match aucomme c'était le cas jusqu'à présent. Rien de prévu sur la commune pour dimanche.● Beauvais se mobilise également pour la finale et installe. Rendez-vous dès 14h30.● Comme pour les quarts et la demi finale, levous accueille pour retransmettre le match sur écran géant. Trois à quatre mille personnes sont attendues.● Pour les habitants de Creil et ses alentours, rendez-vous à l'espace culturel de la Faïencerie, Salle de la Manufacture. Renseignements Service des sports. Espace municipal Buhl 36 rue Aristide Briand - 03 44 29 51 85 - sports@mairie-creil.fr ● Rien du côté de la ville, qui n'organise pas de fan-zone. Leen revanche retransmettra le match France-Croatie.Rendez-vous 16h pour le match. Plus d"infos : 03 44 60 87 17.► Attention, le centre de ville de Senlis sera interdit au stationnement et à la circulation de 13h30 à minuit dimanche. L’accès par les rues Odent, Bellon, Général Leclerc, Villevert et Saint Pierre sera fermé de 13h30 à minuit. Les parkings Palais de justice, Ordener et Cours Thoré Montmorency seront accessibles.● À, on ne change pas les bonnes habitudes. Rendez-vous au● À, diffusion en direct du match France-Croatie au. Entrée gratuite, petite restauration et buvette par le SFC.► Attention aux fausses informations qui se propagent : les rues du centre-ville ne seront pas bloquée dimanche.● La ville de Château-Thierry organise également une retransmission du match sur grand écran au parc Saint-Joseph, quai Couesnon. Ouverture des portes à 16h30. Sur place, une buvette servira des boissons sans alcool.● La commune de Ribemont retransmettra aussi le match sur écran géant à la salle de tennis. Ouverture des portes à 16h, buvette sur place.