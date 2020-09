CARTE. Covid-19 : quelles classes ou écoles ont dû fermer après des cas positifs, dans le Nord et le Pas-de-Calais ?

La carte des écoles ou classes fermées à cause du Covid-19

Les écoles fermées s'affichent en rouge foncé

celles où seules quelques classes ont fermé sont en orange

les établissements dans lesquels des élèves ou professeurs ont été placés en quatorzaine sont en jaune.

De l'école maternelle au lycée, les écoles vivent une rentrée compliquée et plusieurs établissements ont déjà dû, une semaine après le retour des élèves, mettre des classes en quarantaine ou même fermer leurs portes pour éviter la propagation du Covid-19.C'est le cas notamment dans la métropole lilloise, où deux lycées de Lille et Marcq-en-Barœul ont dû fermer après la détection de plusieurs cas au sein des élèves. Un lycée professionnel a également dû fermer ses portes à Arras, et dans les écoles maternelles de Sorrus, de Bruay-la-Buissière ou encore de Cappelle-en-Pévèle, les mairies ont dû prendre des mesures similaires, sur consigne du rectorat et de l'Agence régionale de la Santé.Nous avons tenté de répertorier les écoles touchées par le Covid-19 en cette rentrée 2020 dans une carte non-exhaustive.Cliquez sur une icône pour obtenir davantage d'information.À l'échelle nationale, le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer a indiqué sur BFMTV lundi soir que 28 écoles ou établissements scolaires ainsi que 262 classes étaient fermées en France à cause du Covid-19.