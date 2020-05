CARTE. Déconfinement : quelles communes vont rouvrir leurs écoles dans l'Aisne, l'Oise et la Somme ?

En vert , les communes qui accueilleront des élèves, progressivement, à partir du 12 mai

, les communes qui accueilleront des élèves, progressivement, à partir du 12 mai En orange , les communes qui rouvriront leurs écoles à une date ultérieure

, les communes qui rouvriront leurs écoles à une date ultérieure En rouge, les communes qui ont décidé de ne pas rouvrir leurs écoles jusqu'à nouvel ordre

Le dilemme des maires

Il faut apprendre à vivre avec le risque

Une rentrée progressive

L'@acamiens poursuit son travail de formation pour préparer et accompagner ses personnels à la réouverture : 200 participants à un webinaire hier, plus de 1000 aujourd'hui, beaucoup de questions, autant de réponses à dispensées par nos expertes en santé et en juridique ! pic.twitter.com/kNPcfHXLs8 — Académie d'Amiens (@acamiens) May 5, 2020

"On a tous envie de rouvrir nos écoles, sur le papier, tout parait simple, mais dans la réalité tout est compliqué voire impossible à mettre en oeuvre". En une seule phrase, Jean-Claude Billot, le président de l'association des maires de la Somme résume l'état d'esprit de la plupart de ses collègues picards.Des maires confrontés à la fois à la difficulté voire à l'impossiblité de respecter les règles sanitaires imposées par le gouvernement, et à la crainte de devoir assumer une responsabilité pénale en cas de problème. Face à cette situation inédite et complexe, certains élus ont déjà pris leur décision. D'autres non. "C'est partout du sur-mesure. Il y a autant de cas particuliers que de communes" explique Pierre-Jean Verzelen, le président de l'union des maires de l'Aisne.C'est pourquoi nous avons décidé de vous informer en temps réel, commune par commune, au fur et à mesure des décisions prises par les maires. Vous trouverez ci-dessous la carte des réouvertures d'écoles dans l'Aisne, l'Oise et la Somme avec :Cette carte est non-exhaustive et évolutive. Elle sera mise à jour régulièrement. Si vous avez des informations concernant les écoles de votre commune, vous pouvez nous les communiquer par mail à l’adresse suivante : web.picardie@francetv.fr "Tous les maires sont de bonne volonté mais c'est tellement complexe, que certains sont en train de jeter l'éponge", explique Jean-Claude Billot. C'est le cas dans de nombreuses communes de la région, où les maires ont décidé de ne pas rouvrir leurs écoles jusqu'à nouvel ordreSelon nos informations, elles sont à ce jour (mercredi 6 mai) au moins une trentaine en Picardie, comme à Laigneville dans l'Oise où le maire, Christophe Dietrich a d'ores et déjà décidé de laisser ses écoles fermées jusqu'au mois de septembre. Il fustige le protocole sanitaire de près de 70 pages édicté par l'Etat : "Toutes ces précautions sanitaires, c’est du grand délire ! Rouvrir l’école, c’est une impossibilité technique, humaine et matérielle".Une position partagée par de nombreux édiles et résumée par Alain Vasselle, le président de l'union des maires de l'Oise : "En milieu rural, la tendance est plutôt à la fermeture qu’à l’ouverture. La responsabilité des maires inquiète beaucoup. Ils ont peur de ne pas réussir à respecter le protocole sanitaire à la lettre donc ils appliquent le principe de précaution". Plusieurs communes picardes ont d'ailleurs décidé de reporter le retour des élèves d'une voire plusieurs semaines, à l'image de Montataire dans l'Oise où le maire ne pouvait pas "envisager organiser une rentrée scolaire en quelques jours". Jean-Pierre Bosino évoque une possible rentrée le 18 mai "si les conditions sont réunies. Je suis attaché au retour des enfants à l’école mais cela ne peut pas se faire à n’importe quel prix."Malgré toutes les contraintes, d'autres maires ont eux décidé d'ouvrir leurs écoles dès le 11 mai pour la pré-rentrée des enseignants afin d'accueillir les élèves le lendemain, 12 mai. C'est le cas par exemple à Longueil-Sainte-Marie , dans l'Oise, où le maire Stanislas Barthélémy voit cette rentrée du 12 mai comme une opportunité : celle d’une répétition générale avant une rentrée massive en septembre prochain. "Il faut apprendre à vivre avec le risque, le fuir n’est pas la solution. Je préfère ajuster mon dispositif maintenant que de me retrouver en septembre avec les 200 élèves de l’école élémentaire sans qu’aucune solution concrète n’ait été trouvée, ce serait catastrophique."Confrontés à un véritable dilemme, les maires font donc ce qu'ils peuvent, avec les moyens qu'ils ont. Et à quelques jours de la date fatidique du 11 mai, la grande majorité des maires n'a toujours pas pu prendre de décision. "Des sondages sont en cours auprès des parents pour savoir s'ils souhaitent remettre leurs enfants à l'école. En fonction des retours, les maires aviseront. Il y aura des réouvertures le 11 mai, mais souvent a minima", prévient Pierre-Jean Verzelen de l'union des maires de l'Aisne.C'est d'ailleurs la doctrine de l'Education nationale relayée localement par Stéphanie Dameron, la rectrice de l'académie d'Amiens qui prône "une rentrée dans la progressivité, faisant preuve d'un très grand pragmatisme local pour réinventer l'école autrement".Depuis plusieurs jours, face aux difficultés rencontrées par les communes, elle enchaine les visioconférences avec les représentants des maires pour tenter de "trouver des solutions au cas par cas dans la concertation" en recentrant les priorités "sur l'essentiel de l'essentiel, c'est à dire les classes charnières de grande section, CP et CM2" pour qu'un maximum d'écoles puissent rouvrir dès le 12 mai, même si au final, les élèves ne sont accueillis "qu'un jour sur deux, deux jours par semaine ou une semaine sur deux".Même si elle est consciente des "inquiétudes de nombreux maires", Stéphanie Dameron espère que "90% des communes de l'académie d'Amiens pourront rouvrir leurs écoles le 11 mai, jour de la pré-rentrée des enseignants" avant de conclure : "Ce sont les règles sanitaires qui priment et si certains maires ne sont pas en mesure de les respecter, on prendra le temps qu'il faut pour les aider à appliquer le protocole sanitaire".