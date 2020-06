CARTE. Déconfinement : quelles écoles du Nord et du Pas-de-Calais sont fermées pour des cas ou des suspicions de Covid ?

Quelles sont les établissements scolaires qui sont fermés à la date du mercredi 17 juin, dans le Nord et le Pas-de-Calais ? À cinq jours du "retour à la normale" voulu par le gouvernement, et alors que le Premier ministre Jean-Michel Blanquer a annoncé la fin des règles de distanciation physique en maternelle, plusieurs écoles restent touchées par des cas de Covid-19.

Sur la carte, les écoles actuellement fermées apparaissent en rouge, les écoles qui ont fermé pendant au moins un jour depuis le 11 mai et qui ont depuis rouvert s'affichent en vert.

Parmi les écoles closes, il y a le cas de Sequedin, près de Lille, où les écoles maternelles et élémentaires Godin et Vanoverschelde ont été fermées après qu'"un enfant accueilli à l’école élémentaire Paul-Godin et au restaurant scolaire a été détecté positif au virus covid-19", indique la mairie dans un post Facebook. L'enfant avait en effet été au contact des élèves d'autres écoles.

À Saint-Martin-lez-Tatinghem, près de Saint-Omer, c'est un enseignant qui a été testé positif au virus à l'école Long Jardin. L'établissement a été fermé le 8 juin et, selon nos informations, il n'a pas encore rouvert ses portes depuis.

À Audruicq, le groupe scolaire du Brédenarde a été fermé après qu'un élève a été testé positif. La ville a toutefois annoncé sa réouverture "à compter du lundi 22 juin 2020 pour tous les élèves, suite à l'annonce du Président de la République". La ville de Sequedin a fait une annonce similaire, aussi plus aucun établissement listé dans cet article ne devrait rester fermé au-delà du 22 juin.

D'autres établissements avaient récemment fermé et ont depuis rouvert, comme les écoles de l'Aéroport et Victor Hugo à Marck-en-Calaisis, où tois cas (deux enseignants et un élève) y avaient été testés positifs ces dernières semaines.Ces écoles ont finalement rouvert lundi 15, complètement pour l'école de l'Aéroport et de façon partielle pour l'école Victor Hugo.

À Haveskerque, la ville avait annoncé une suspicion de Covid-19 le dimanche 14 juin et la fermeture de son école élémentaire Saint-Exupéry, avant d'indiquer le lendemain que le test était revenu négatif et que l'école rouvrait au mardi 16.

À Hellemmes, l'école Jean-Jaurès a également été fermée un temps en raison d'une suspicion de Covid-19, mais l'établissement a rouvert ses portes "il y a huit jours", a-t-on appris.

À Lille, plusieurs cas ont également été détectés à l'école Lakanal, selon La Voix du Nord, qui précise toutefois que l'école n'a pas été fermée pour autant.

Cette liste n'est pas exhaustive et n'est pas une liste officielle, le rectorat de l'académie de Lille n'ayant pas donné suite à nos sollicitations.

Ces fermetures et réouvertures s'ajoutent en tout cas à celles que l'on a déjà pu constater dans le Nord et le Pas-de-Calais depuis le 11 mai, et contredisent les déclarations du ministre de la Santé Olivier Véran, mardi, sur LCI : "Nous n'avons pas fermé une école maternelle ou une école primaire dans notre pays depuis le 11 mai", assurait-il pour justifier le retour obligatoire en classe.