CARTE - Déploiement de la 5G dans les Hauts-de-France : y a-t-il une antenne relais près de chez vous ?

La mairie de Lille et quatre opérateurs de téléphonie ont signé jeudi 20 mai une charte sur le déploiement de la 5G, ouvrant la voie à son lancement le 15 juillet 2021, dans l'un des derniers bastions s'opposant jusqu'ici à sa mise en service.

Inquiète des possibles conséquences sanitaires et environnementales de la 5G, la mairie avait voté en octobre 2020 un moratoire jusqu'à la publication d'un rapport de l'Anses (l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail). Ce rapport a conclu en avril que la 5G ne présentait "pas de risques nouveaux" pour la santé.

1169 sites 5G prêts à la commercialisation

Cette nouvelle étape dans le déploiement de la 5G est l'occasion de faire un état des lieux de l'installation du réseau dans les Hauts-de-France.

La carte ci-dessous répertorie l'ensemble de ces sites 5G ouverts à la commercialisation. C'est-à-dire qui fournissent un service à un utilisateur lambda, à condition que ce dernier possède un forfait et un smartphone compatible. Évidemment, il faut être également à la portée d'une antenne relai :

D'après les données de l'Arcep, à la date du 30 avril 2021, la région des Hauts-de-France compte 1169 installations 5G, prêtes à la commercialisation. En France, au total, il en existe près de 15000.

Quatre opérateurs

Le déploiement du réseau 5G est assuré par quatre opérateurs : Bouygues Télécom, Free mobile, SFR et Orange. Toutefois, tous n'ont pas le même maillage sur le territoire.

Jusqu'ici, c'est Free mobile qui possède le plus d'installations 5G dans la région, avec 833 sites ouverts à la commercialisation. Derrière, Orange arrive avec 172 sites, contre 93 pour Bouygues Télécom et 71 pour SFR.

Le Nord, département le mieux équipé

Parmi les cinq départements des Hauts-de-France, le Nord possède le plus d'installations 5G (620 sites). Derrière vient le Pas-de-Calais (334 sites), l'Oise (120 sites), l'Aisne (104) puis la Somme (87 sites).

Une distinction par fréquences

La cinquième génération de téléphonie mobile (5G) utilise plusieurs bandes de fréquences qui ont des propriétés différentes, en fonction de leur portée et du débit généré. L'Arcep distingue plusieurs catégories :

La bande de fréquences basses (700 et 800 MHZ) et la bande de fréquences moyennes (1800 et 2100 MHz), qui offrent une grande portée et une bonne pénétration à l'intérieur des bâtiments, mais pas les meilleurs débits;

La bande de fréquences hautes (3,5 GHz), qui a une moins grande portée mais permet d'obtenir de meilleurs débits.

On peut alors regarder le déploiement de la 5G au prisme de ces fréquences. On remarque alors que Free mobile, principalement propriétaires de sites 5G, émet principalement en fréquence basse (700 à 800 MHZ), même s'il reste le principalement détenteur d'antennes en fréquence haute, devant Orange et Bouygues Télécom.