CARTE. Drives fermiers, ventes directes, épiceries : découvrez où acheter local près de chez vous en Picardie

Un élan de solidarité

Depuis l’annonce d’Edouard Philippe le lundi 23 mars, beaucoup de marchés ouverts français sont annulés pour éviter la propagation du Covid-19. Depuis, de nombreux producteurs ont du mal à vendre leurs marchandises.En Picardie, les chambres d’agriculture de l’Aisne, l’Oise et la Somme ont décidé de recenser sur une carte (voir ci-dessous) les magasins fermiers, boutiques, et distributeurs de produits locaux pour soutenir la filière agricole. "Certains producteurs se retrouvent privés de débouchés, souligne Laurence Lamaison, chargée de mission "diversification et filière alimentaire de proximité" à la chambre d’agriculture de l’Oise. L’idée c’est de permettre aux consommateurs d’avoir accès à ses produits sans trop se déplacer".Ces cartes, non exhaustives, sont mises à jour régulièrement en fonction des producteurs recensés. "C’est un travail de fourmi" ajoute Laurence Lamaison. Certains marchés alimentaires, autorisés à rouvrir sous dérogation préfectorale, sont également indiqués comme celui d'Abbeville dans la Somme ou de Montataire dans l'Oise.Malgré le contexte, la chargée de mission constate que cette crise sanitaire a accéléré le mouvement de transition alimentaire. "Beaucoup de gens essayent de privilégier les producteurs locaux soit par solidarité, soit parce qu’ils ont peur d’aller dans les supermarchés, précise-t-elle. On remarque un vrai élan de solidarité et d’énergie. Les producteurs espèrent pérenniser cette clientèle après la crise".À l'échelle régionale, le site Ouacheterlocal.fr recense également les points de vente des produits de la ferme dans tous les Hauts-de-France.