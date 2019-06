CARTE. L'eau des plages des Hauts-de-France est-elle de bonne qualité ?

Nord



L'eau de votre plage préférée est-elle de bonne qualité ? L'Agence de l'eau Artois-Picardie a publié ce jeudi la carte de qualité des eaux de baignade 2019. 38 plages sont présentes dans ce classementLa qualité des eaux de baignade est établie en fonction des prélèvements des quatre dernières années (2015-2018). Plusieurs prélèvements sont effectués sur les sites de baignade entre mai et septembre par les Agences Régionales de Santé (ARS) via un laboratoire agréé.Voici la légende pour comprendre les cartes ci-dessous. De bleu (excellente qualité) à rouge (qualité insuffisante).Sur les 9 plages contrôlées dans le Nord, deux ont une eau d'une excellente qualité : Gravelines (Petit-Fort-Philippe) et Grand-Fort-Philippe. Les autres sont pour la plupart en orange (qualité suffisante). Deux en vert : Zuydcoote et Malo Terminus.Du vert, du bleu, du orange... La qualité est très variable sur les 24 plages du Pas-de-Calais. De l'excellente qualité (Oye-Plage, Tardinghen, Wissant...) à de la qualité moyenne (Escalles, Le Portel, Le Touquet).La plage de Boulogne-sur-mer (en blanc sur la carte) sera autorisée à la baignade pour la première fois depuis longtemps.Dans la Somme, se trouve la seule plage des Hauts-de-France où la qualité de l'eau est insuffisante : Mers-les-bains. Mais aussi la seule où la baignade est interdite (comme depuis 2013) : Le Crotoy. Mieux vaut donc choisir Cayeux-sur-mer ou Woignarue (qualité excellente) pour se baigner.