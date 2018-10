CARTE. Les stations-service des Hauts-de-France où le gazole est plus cher que le sans-plomb

Dans quelles stations le diesel est-il aussi cher, voire plus que l'essence ?



Pourquoi ?

C’est la fin d’une époque. Le diesel, censé être moins cher que le sans-plomb,environ 20% des stations sont concernées.des dizaines de stations-essence sont soudain devenues beaucoup moins attirantes, pour une frange non-négligeable des automobilistes. A Aniche (Nord) par exemple, le diesel s'affiche à 1,63€ contre 1,61 pour le SP 95. Même constat à Roye (Somme) : 1,51 € contre 1,49 €.Sur la carte des prix ci-dessous, sont affichées en rouge les stations-essence où le prix du diesel dépasse celui du sans-plomb 95 ( désormais appelé E10 ), en orange foncé celles où leur prix sont égaux, et en orange clair celles où le diesel coûte 0,03 centimes de moins que l'E10. Cette carte se fonde sur des données du site data.gouv.fr et datent de ces dernières 24 heures.La raison ? Le gazole faisait l'objet d'un coup de pouce du gouvernement depuis les années 80 pour favoriser les constructeurs français, concurrencés par le marché étranger, maisDepuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron,via un rattrapage fiscal, dans le but de faire converger les prix à l'issue du quinquennat. Finalement, cela arrive bien avant...