CARTE - Grève interprofessionnelle du 9 octobre : les rassemblements en Hauts-de-France

Soissons : 14h, devant l'hôpital;

Saint-Quentin : 16h30, place du 8 octobre;

Vervins : 17h, devant la sous-préfecture.

Beauvais : 14h, place des maréchaux.

Dunkerque : 14h, place Jean Bart

Lille : 14h30, rue de Paris.

Abbeville : 17h, devant le lycée Boucher de Perthes;

Amiens : 14h30, devant la Maison de la Culture;

Friville-Esacrbotin : 15h30, place Jean Jaurès.

Lycéens, étudiants, salariés et retraités sont appelés ce mardi à faire la grève et à manifester dans toute la France pour protester contre la "destruction du modèle social" du gouvernement. C'est la première mobilisation syndicale de la rentrée, lancée par la CGT, Force ouvrière, Solidaires, l'Unef, la FIDL et l'UNL.Plusieurs rassemblements sont organisés dans les Hauts-de-France ce mardi :A Arras, Boulogne, Douai, Liévin, Maubeuge, Valenciennes et Compiègne, les manifestations sont prévus dans la matinée.Les syndicats restent prudents quant à l'ampleur du mouvement. FO n'attend "rien du tout en termes de nombre" mais voit dans cette première mobilisation "un mouvement significatif". Ils espèrent d'autres journées de grève, afin de peser sur les négociations ou réformes sociales en préparation, comme celles des retraites ou de l'assurance chômage sans pour autant donner de date.