CARTE. Hauts-de-France : 23 passages à niveau sont parmi les plus dangereux du pays

Les Hauts-de-France particulièrement concernés

Le drame de Millas qui a causé la mort de six collégiens l'an dernier avait jeté le doute sur la sécurité autour des passages à niveau en France. Peut-on vraiment y traverser les voies ferrées en toute sécurité ?Dans les Hauts-de-France, les témoignages rapportant de graves incidents se comptent par dizaines. En janvier, un automobiliste filmait un train passant sur un passage niveau situé à Ribemont , au sud de Saint-Quentin dans l'Aisne, alors que les barrières étaient ouvertes. Même scène il y a quelques semaines à Recquignies, près de Maubeuge.Une enquête d'Envoyé Spécial diffusée ce jeudi soir sur France 2 a mis en lumière ces problèmes de sécurité. Dans un extrait du reportage "Passages à risque" publié sur franceinfo , on découvre que les accidents sont loin d'être rares. En moyenne, il en survient un tous les trois jours en France. Cela se traduit parLa France compte 15 405 passages à niveau répartis sur l'ensemble des lignes ouvertes au trafic ferroviaire. Certains d'entre eux sont considérés comme étantet sont ainsi inscrits au programme national de sécurisation des passages à niveau. Il s'agit de passages ayant connu plusieurs accidents sur une période de dix ans, ou ayant un trafic routier et ferroviaire élevé.Au 8 novembre, elle recense pas moins de. Dans les Hauts-de-France, on en compte 23 dont dix situés dans le Nord. Une des régions les plus affectées par ces défaillances.