CARTE. En Hauts-de-France, le risque de tremblement de terre existe dans certaines communes

Les risques sismiques classés de 1 à 5

Zone de sismicité très faible Zone de sismicité faible Zone de sismicité modérée Zone de sismicité moyenne Zone de sismicité forte

Survenu en Ardèche ce 11 novembre, un séisme de magnitude 5,4 sur l'échelle de Richter a détruit des habitations, blessé quatre personnes au Teil (Ardèche) et a été ressenti jusqu'à Montpellier et Nîmes. Le lendemain, l'agglomération strasbourgeoise a été le théâtre d'un autre séisme d'une puissance moindre - de magnitude 3,3 - qui n'a heureusement engendré aucun blessé. Peut-on craindre qu'un tremblement de terre similaire se produise en Hauts-de-France ?En France, le risque sismique d'une zone est calculé en fonction. Ces relevés ont permis l'écriture de l' article D563-8-1 du code de l'Environnement qui divise les communes françaises en zones classées sur une échelle de 1 sur 5, allant de zone de sismicité "très faible" à "forte".Selon ce dernier, dont les dernières modifications datent de 2015, les régions françaises les plus propices aux mouvements de terrain sont la Guadeloupe, la Martinique et Saint-Martin, classés zones de "sismicité forte". Il s'agit du dernier échelon sur l'échelle de 1 à 5. En métropole, les séismes sont plus fréquents dans les Pyrénées, une grande partie de l'est de la vallée du Rhône, et le Sundgau en Alsace, classés zones de "sismicité moyenne", soit de niveau 4.

Le Nord particulièrement concerné

La Picardie peu sujette aux séismes

Les séismes modérés peu fréquents en France métropolitaine

Dans cette palette, les communes Hauts-de-France se teintent de trois couleurs différentes, comme vous pouvez le constater sur la carte interactive ci-dessous. En l'agrandissant, vous pourrez voir si votre commune est concernée par un éventuel risque.Chargés d'orange sur la carte,(niveau 3). Cette partie sud du département du Nord, ainsi que trois communes avoisinantes du Pas-de-Calais (Bourlon, Epinoy, Oisy-le-Verger et Sauchy-Lestrée) représentent la zone des Hauts-de-France où les séismes sont les plus fréquents. Il s'agit du même niveau que celui des communes de Schiltigheim et du Teil , épicentres des récents séismes.À l'exception des zones citées,(niveau 2, en jaune). Seules y échappent les communes du sud du Pas-de-Calais, du Touquet à Bapaume, en passant par Montreuil et Hesdin, classées niveau 1.Resté blanc, l'Oise est(zone de sismicité très faible, niveau 1).La Somme pourrait presque copier son voisin, mais quatorze communes situées au nord-est de Péronne sont classées à "sismicité faible" (niveau 2). L'Aisne est le département picard le plus concerné par les mouvements de terrain, puisqu'environ 70 communes du nord de la Thiérache, situées au-dessus de la vallée de l'Oise, sont considérées comme des zones à sismicité faible (niveau 2).La sismicité en France n'a guerre évolué depuis des siècles. Entre 2000 et 2019, plus de 62 500 séismes ont secoué le teritoire métropolitain, selon le Réseau national de surveillance sismique (Renass). L'immense majorité de ces séismes (97%), qualifiés de "très mineurs" car de magnitude inférieure à 3, ne sont même pas ressentis par la population.Pour retrouver un tremblement de terre aussi puissant que celui du Teil, qualifié de "modéré", il faut remonter à 2003 : la ville de Rambervillers (Vosges), actuellement en zone de "sismicité modérée" (niveau 2), avait alors été l'épicentre d'un séisme de magnitude 5,4. Depuis 2000, seuls seize séismes de magnitude supérieure à 5 ont sévi en France.