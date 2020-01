CARTE. Hauts-de-France : votre commune a-t-elle gagné ou perdu des habitants ?

Les villes qui gagnent

Les villes qui perdent

Quelles communes ont gagné ou perdu des habitants en cinq ? En mettant en parallèle les chiffres des recensements réalisés par l'Insee en 2012 et en 2017 (et qui comptent, respectivement, pour la population légale en France en 2014 et 2019), nous avons établi la carte et le tableau qui suivent.La Côte d'Opale a t-elle gagné en attractivité ? On trouve plus de zones en rouge près de la mer, notamment dans le Nord. C'est le cas notamment à, passée de 21 413 à 23 157 habitants en cinq ans.Mais ces augmentations concernent surtout les petites communes, comme(+30,17%) ou(27,22%). Dans les plus grandes villes, on voit peu d'évolution :stagne à 136 754 habitants (+0,67%),à 74 504 (+1,47%).En revanche, Saint-Omer a gagné près d'un millier d'habitants en passant à 15 470 âmes (+5,68%) eta aussi connu une hausse en passant de 55 739 habitants à 57 582 (+3,31%). Sans parler de Creil, qui voit sa population monter de 4,56% pour s'établir à 35 884 habitants.Dans la métropole lilloise, le champion de l'augmentation (y compris à l'échelle régionale) est, passé de 1697 à 2524 habitants, soit une hausse de 48,81%.Et puis il y a, et ses 77 492 habitants (+2,43%) et, qui a gagné près de 5000 habitants en cinq ans en montant à 98 028 (+4,94%), en revanche, a vu son nombre d'habitants baisser de façon très légère, passant de 235 184 à 234 842 habitants (-0,15%).aussi a vu assez peu d'évolution, en baissant à 43 755 personnes (-0,55%).Parmi les plus grandes communes,a perdu 2,63% de ses habitants en passant à 41 813 habitants,en compte désormais 55 098 (-4,61%),en a perdu aussi beaucoup en passant à 40 605 personnes (-5,59%), tout commeet ses 88 667 habitants (-4,15%) ou, descendu à 41 320 âmes (-5,03%)De nombreuses communes rurales de l'Aisne ont perdu des habitants ; il s'agit du département le plus concerné si l'on en croit la carte.La commune qui a le plus perdu d'habitants entre 2012 et 2017 est toutefois un village du Nord,, près de Cambrai, qui est passé de 537 à 328 habitants (-38,92%).À noter également, qui a perd 9,79% de sa population en cinq ans, passant de 4946 à 4462 personnes recensées.