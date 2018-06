CARTE : des idées de concerts en Picardie pour la fête de la musique 2018

AMIENS :



ABBEVILLE :

SAINT-QUENTIN :

BEAUVAIS

*19h : Unsteady place de l'hôtel de ville*20h : Bleu Orange à la Manufacture*20h30 : Dust place Marie sans chemiseRetrouvez ici le programme complet de la ville d'Amiens en cliquant ICI. Des bus gratuits seront mis à disposition de la population vers les 33 scènes parsemées dans toute la ville. Premier départ à 19h15.Les festivités commenceront plus tôt dans la journée. A 17, à la maison du patrimoine, l'accordéon sera à la fête. Les jardins de la sous-préfecture accueilleront un tour de chant. Enfin, prenez l'un des piano-bus à partir de 12h.Dès 18h15, la place San Lorenzo s'animera de musique de films et de variétés avec l'Orchestre d'harmonie et la batterie fanfare. A 19h, changement de registre : la guinguette à roulettes proposera un bond dans temps avec de la musique des années 30 à 50.L'IUTA propose un atelier chorale à l'université de 18h à 19h. et l'orchestre d'harmonie de la ville jouera de 20h à 21h en la cathédrale Saint Pierre.