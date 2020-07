CARTE. Inondations en avril : 16 communes du Nord et du Pas-de-Calais reconnues en état de catastrophe naturelle

Après des inondations et des coulées de boue survenues en avril dernier, 16 communes du Nord et du Pas-de-Calais se sont vues reconnaître l'état de catastrophe naturelle.

À ce sujet, la rédaction vous recommande VIDÉOS. Blangerval-Blangermont, Auberchicourt... Le Nord Pas-de-Calais frappé par des inondations hier soir

Quinze communes du Pas-de-Calais et la commune d'Auberchicourt dans le Nord viennent d'être reconnues en état de catastrophe naturelle après les inondations et coulées de boue survenues le 17 avril dernier.Les communes d'Auxi-le-Château, Baralle, Buire-au-Bois, Buissy, Cagnicourt, Conchy-sur-Canche, Écourt-Saint-Quentin, Guinecourt, Lagnicourt-Marcel, Morchies, Pronville-en-Artois, Quéant, Rumaucourt, Saudemont, Villers-lès-Cagnicourt dans le Pas-de-Calais et la commune d'Auberchicourt dans le Nord bénéficient donc depuis le 16 juin de la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle.Le village de Blangerval-Blangermont, qui avait vu une coulée de boue déferler dans sa rue principale , n'a pas été retenu dans la liste publiée. Aucune habitation de la commune n'avait été touchée.L'arrêté est paru le vendredi 10 juillet au Journal officiel, ce qui signifie que les sinistrés ont jusqu'au 20 juillet dernier délai pour se signaler auprès de leurs assureurs, si cela n'a pas encore été fait.