CARTE. Liévin, Hazebrouck, Arras... Quels sont les marchés où le port du masque est obligatoire ?

Dès le 3 août, pour toutes les communes de la métropole lilloise

Des communes qui étendent l'obligation à tout événement public

Attention à ne plus aller au marché sans masque. Dans de nombreuses communes du Nord et du Pas-de-Calais, le port du masque a été rendu obligatoire par les municipalités dans un souci de prévention face à la crise sanitaire du Covid-19.Dès ce samedi 1août, il faudra porter un masque pour faire ses achats sur les marchés de Liévin, Maubeuge, Saint-Omer, Steenvoorde et Valenciennes. La mesure entrera en vigueur dimanche 2 août à Bergues et Hazebrouck.Attention, au Touquet, c'est dans l'ensemble du centre-ville que le port du masque devient obligatoire dès ce samedi 1août.Les autres communes mentionnées dans la carte ci-dessous ont annoncé depuis plusieurs jours le port du masque obligatoire sur leurs marchés.Dans la métropole lilloise, le port du masque devient obligatoire à partir du lundi 3 août à minuit dans la plupart des espaces extérieurs, dont les marchés. Cela signifie que les marchés de l'ensemble des 95 communes de la MEL exigeront dès ce lundi le port du masque.Sur certains marchés, comme celui de Wazemmes à Lille, le port du masque est déjà obligatoire depuis le mois de mai , comme le rappelle Franceinfo.À Bergues, Desvres, Liévin et Tourcoing notamment, les mesures prises par les municipalités ne concernent pas uniquement les marchés mais bien l'ensemble des événements organisés par la commune.Les brocantes, foires, ventes aux puces sont également concernées par cette mesure qui oblige les visteurs à porter un masque.