CARTE. Marchés de Noël : la date des marchés dans le Nord et le Pas-de-Calais

La carte des marchés de Noël

Week-end des 23 et 24 novembre en jaune

Week-end des 30 et 1 er décembre en orange clair

décembre en orange clair Week-end des 7 et 8 décembre en orange foncé

Week-end des 14 et 15 décembre en rouge

Week-end des 21 et 22 décembre en rouge foncé

Si un marché de Noël, prévu dans les semaines à venir, manque dans cette liste et que vous souhaitez nous le signaler, vous pouvez l'envoyer à l'adresse suivante : france3hautsdefrance@gmail.com.

Marrons, vins chaud et produits artisanaux... Nous voilà de retour à la saison des marchés de Noël. Entre ceux qui démarrent tôt, ceux qui se tiennent tard et les marchés qui restent plusieurs semaines dans les grandes villes, on fait le point.Parmi les premiers marchés, qui démarrent ce week-end du 22 et 23 novembre, on peut notamment compter Lille, Béthune, Villers-au-Tertre ou Bourbourg.