CARTE. Marchés de Noël : la liste et la date des marchés dans les Hauts-de-France

La carte des marchés de Noël

Week-end des 24 et 25 novembre en jaune

en Week-end des 1 et 2 décembre en orange clair

en Week-end des 8 et 9 décembre en orange foncé

en Week-end des 15 et 16 décembre en rouge

en Week-end des 22 et 23 décembre en rouge foncé

en Pendant plusieurs semaines en violet

Carte Marchés de Noël

Le marché de Noël de Saint-Quentin en 2016. / © Julien Dive / Twitter

Aisne

Blesmes (D)

Condé-en-Brie

Coucy-le-Château-Auffrique

Crécy-sur-Serre (D)

La Ferté-Chevresis (D)

Remigny (D)

Trosly-Loire (D)

Vaux-Andigny

Chavignon (S)

Gizy (D)

Jussy (D)

Le Nouvion-en-Thiérache

Morsain (D)

Soissons

Bucy-le-Long (S)

Caumont (D)

Château-Thierry

Clastres (D)

Nesles-la-Montagne

Saint-Quentin

Soissons

Villers-Cotterêts

Montreuil-aux-Lions

Soissons

Le marché de Noël à Lille en 2017. / © MAXPPP

Nord

Assevent (D)

Avesnes-sur-Helpe

Beugnies

Cassel

Lille

Noordpeene (D)

Villers-au-Tertre

Annœuillin

Artres

Bailleul

Bauvin

Gondecourt

Le Doulieu

Lille

Météren (D)

Pont-sur-Sambre (S)

Prouvy

Salomé

Villeneuve-d'Ascq

Winnezeele (D)

Bailleul

Bavinchove (D)

Bouchain (D)

Capinghem (S)

Dunkerque

Englefontaine (D)

Ennevelin

Ghyvelde

Gravelines

Haulchin

Hautmont (D)

Iwuy

Lille

Maretz

Maubeuge

Mons-en-Barœul

Pérenchies

Rieux-en-Cambrésis (D)

Saint-Saulve

Villeneuve-d'Ascq

Bailleul

Bruay-sur-l'Escaut

Dunkerque

Eringhem

Gravelines

La Bassée

Lille

Oxelaëre (D)

Vieux-Reng

Villeneuve-d'Ascq

Wavrechain-sous-Faulx (D)

Bailleul

Dunkerque

Gravelines

Lille

Noyelles-sur-Escaut

Vieux-Berquin

Le marché de Noël à Beauvais en 2016. / © @caron238 / Twitter

Oise

Armancourt

Compiègne

Cuigy-en-Bray

Épineuse

Fleury

Froissy

Laversines

Plailly

Pontarmé

Pontpoint

Rully

Thiers-sur-Thève

Tillé

Tricot

Ully-Saint-Georges

Villeneuve-sur-Verberie

Beaulieu-les-Fontaines

Beauvais

Bresles

Compiègne

Élincourt-Sainte-Marguerite

Fitz-James

Monchy-Humieres

Mouy

Orry-la-Ville

Pont-l'Évêque

Saint-Just-en-Chaussée

Saint-Leu-d'Esserent

Tracy-le-Mont

Valenciennes

Wavignies

Andeville (D)

Beauvais

Carlepont (D)

Chantilly

Compiègne

Estrées-Saint-Denis

Genvry (D)

Liancourt-Saint-Pierre (S)

Longueil-Annel (S)

Nogent-sur-Oise

Songeons

Thiverny (S)

Valenciennes

Ville (D)

Beauvais

Bury (S)

Breteuil (D)

Chevrières (S)

Compiègne

Formerie (S)

Grandvilliers

Margny-lès-Compiègne (D)

Montagny-en-Vexin (S)

Valenciennes

Beauvais

Compiègne

Feuquières (S)

Valenciennes

Le marché de Noël à Arras en 2017. / © MAXPPP

Pas-de-Calais

Béthune

Calais

Labourse

Landrethun-les-Ardres (D)

Lapugnoy

Laventie (D)

Meurchin

Nœux-les-Mines (D)

Oignies

Troisvaux

Arras

Barlin

Béthune

Calais

Cormont (D)

Fléchin

Gosnay

Huby-Saint-Leu

Noyelles-lès-Vermelles (D)

Richebourg

Thérouanne

Arras

Audinghen (D)

Béthune

Calais

Drocourt

Loison-sous-Lens

Marquise

Merlimont (D)

Neuve-Chapelle (D)

Quiéry-la-Motte (D)

Sailly-en-Ostrevent

Aix-Noulette

Arras

Béthune

Billy-Berclau

Boulogne-sur-Mer

Calais

Courcelles-lès-Lens

Ferques (S)

Oye-Plage (D)

Souchez

Vitry-en-Artois

Arras

Béthune

Caffiers (D)

Calais

Fresnicourt-le-Dolmen (S)

Le marché de Noël à Amiens en 2017. / © MAXPPP

Somme

Amiens

Candas

Naours

Ailly-sur-Noye

Amiens

Pont-Rémy (D)

Amiens

Chépy (S)

Le Plessier-Rozainvillers (D)

Moyenneville

Thézy-Glimont (S)

Amiens

Démuin (D)

Picquigny

Mézières-en-Santerre (D)

Nesles​​​​​​ (D)

Amiens

Aidez-nous à compléter cette liste Cette liste n'est sans doute pas complète, mais vous pouvez-nous aider à la remplir en adressant un mail à notre rédaction via l'adresse lille.internet@francetv.fr. Précisez le lieu et la ou les dates de l'événement.

C'est la saison desdans les Hauts-de-France. Qu'ils durent de la fin du mois de novembre jusqu'au jour J ou qu'ils ne tiennent qu'un jour ou deux, on en compte plusieurs dizaines déjà organisés dans les Hauts-de-France.S'il manque un marché de Noël dans le Nord, le Pas-de-Calais, la Somme, l'Oise ou l'Aisne, vous pouvez-nous signaler via l'adresse lille.internet@francetv.fr Les points colorés, sur la carte ci-dessous, correspondent :Effectuez une recherche avec Ctrl+F et le nom de votre commune pour la trouver. Les inscriptions (S) et (D) correspondent aux marchés qui ne se tiennent que le samedi ou que le dimanche.