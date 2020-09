CARTE. MOTEUR DE RECHERCHE. Covid-19 : où se faire tester dans les Hauts-de-France ?

Une carte et un tableau

Un centre de dépistage Covid monté par des infirmiers libéraux à Valenciennes

La carte des labos qui réalisent des tests Covid-19

Files d'attente, difficultés à obtenir un rendez-vous, délais allongés pour obtenir les résultats... Partout en France et à certains endroits dans les Hauts-de-France, les tests Covid-19 posent problème. La tension est liée à l'augmentation forte de la demande et à l'incapacité, parfois temporaire, à y répondre. Une tension palpable dans la métropole lilloise même si l'Agence Régionale de Santé minimise : "Les laboratoires ne nous remontent pas de situation de saturation des capacités d’analyse sur la MEL, affirme l'ARS dans Lille Actu . D’après les infos dont nous disposons, les capacités d’analyse sur la MEL sont mobilisés à environ 75 % dans les laboratoires privés et dans leur quasi-totalité dans les centres hospitaliers publics. (...) Nous constatons bien, toutefois, une augmentation continue du nombre de tests réalisés (16 240 test effectués dans la MEL la semaine du 24 au 30 août). Ce qui peut occasionner de façon ciblée un allongement des délais de RDV."Olivier Véran, ministre de la Santé, a réagi à cette situation le week-end dernier :"Que les Français se rassurent, d'ici deux, trois semaines au plus tard, l'accès aux tests sera facilité", a-t-il promis, les délais actuels étant imputables, selon lui, aux nombreuses personnes qui se font tester à leur retour de vacances.La politique d'accès aux tests, ouverts à tous, fait de plus en plus débat. Certains laboratoires demandent qu'ils soient réservés aux cas contact et/ou symptomatiques. Plus d'un million de tests sont désormais réalisés par semaine, soit près de 9 millions réalisés en tout depuis le début de l'épidémie, selon les données du ministère de la Santé.Laboratoires d'analyses, drives, hôpitaux et même infirmières libérales : les lieux où se faire tester continuent à augmenter (comme le montre le reportage ci-dessus) mais il est parfois difficile de les repérer. Où se faire tester dans les Hauts-de-France ? Voici une carte et un tableau avec moteur de recherche pour vous aider. Les données ont été compilées par l'ARS.