CARTE. Municipales 2020 : les 331 communes concernées par le second tour du 28 juin dans l’Aisne, l’Oise et la Somme

Après avoir pesé le pour et le contre, nous pensons que la vie démocratique doit reprendre tous ses droits : le 27 mai, nous présenterons au président de la République un décret qui appellera les électeurs à se rendre aux urnes pour le 2e tour des municipales le 28 juin prochain. pic.twitter.com/TrPMAJVa1h — Edouard Philippe (@EPhilippePM) May 22, 2020

Dans l'Aisne, 95 communes sont concernées par un 2nd tour sur 800 (soit 11.9%)

Dans l'Oise, 79 communes sont concernées par un 2nd tour sur 679 (soit 11.6%)

Dans la Somme, 157 communes sont concernées par un 2nd tour sur 772 (soit 20.3%)

Le maintien du premier tour des élections municipales en pleine pandémie mondiale avait fait couler beaucoup d'encre. Avec l'annonce des mesures de confinement, le second tour avait bien entendu été reporté, sans qu'une date ne soit communiquée.Le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé ce vendredi 22 mai qu'il se tiendrait le 28 juin, tout en précisant que si les conditions sanitaires se détérioraient d'ici là, il pourrait revenir sur cette décision."Après avoir pesé le pour et le contre, nous pensons que la vie démocratique doit reprendre ses droits", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse à Matignon.En Picardie, 331 communes doivent organiser le second tour, soit un peu moins de 15% des 2251 communes que comptent les trois départements. Dans les autres, le conseil municipale a été élu dès le premier tour.Les candidats toujours en lice devront donc reprendre leur campagne, en l'adaptant aux restrictions sanitaires sur les rassemblements et la distanciation sociale. Les électeurs devront également porter un masque le jour du scrutin.