CARTE - Nos 5 animations coup de coeur pour la Fête du sport ce week-end dans les Hauts-de-France

1- Sportif : le Trail des 3 Forts

2- Insolite : la pétanque

4éme Grand Prix en triplette Mixte

Gentlemen avec les invités

5éme Grand Prix en Triplette

4éme Grand Prix Doublette Feminin

3- Innovant : les ateliers tir à l'arc et cécifoot

4- Xtrême : le BMX

5- Nature : le parcours d'orientation

"Comme il y a une fête de la musique, nous mettrons en place une fête nationale du sport, avec des disciplines en bas de chez vous", avait promis Laura Flessel en septembre 2017, au lendemain de l'attribution à Paris des Jeux olympiques 2024.L'opération, qui se déroule de vendredi à dimanche, se veut un moment festif sur tout le territoire, via des initiations et des découvertes dans les gymnases, stades ou bases de loisirs, et sur les parvis des mairies. Objectif: donner envie de bouger.Voici une sélection de 5 animations et événements qui ont lieu dans les Hauts-de-France ce week-end parmi les centaines organisées par les associations sportives et les clubs de sport.Au départ du Portel et jusqu'aux dunes d'Ecault, il vous emmènera sur les chemins côtiers d'Alprech, les sentiers escarpés des falaises et vous donnera à voir les magnifiques paysages de notre littoral. Avec, finish exceptionnel, l'arrivée dans la salle du chaudron du Portel !4 disciplines sont proposées : 8 km, 15 km, 30 km et marche + marche nordique.Rendez-vous Samedi 22 Septembre 2018 de 08h à 23h à la salle Le chaudron au Portel dans le Pas-de-Calais.Vous maniez le cochonnet comme personne ? Alors rendez-vous dès samedi rue du chemin vert à Montdidier dans la Somme pour un grand concours de pétanque. Au programme :Deux journées proposées par le club de foot l'US Pont et l'association sportive de Pont-Ste-Maxence dans l'Oise, l'ASELV. Au programme, découverte de sports innovants mais aussi d'ateliers nutrition et alimentation, participation d'un public en situation de handicap.atelier cécifoot, stand tir à l'arc, mur d'escalade et stand challenge podomètre par binôme en marche ou marche nordique (séniors & jeunes, femmes & hommes, femmes & séniors etc..)Vendredi de 10h à 16h30 et à samedi de 13h30 à 17h30 sur le parking du supermarché Intermarché à Pont-Ste-Maxence dans l'Oise.Samedi, de 10h à 18h , le centre sportif Léo Lagrange à Armentières dans le Nord accueille toutes les associations sportifs et clubs de la ville pour des démonstrations. Des animations "Jeunesse" qui ont néanmoins vocation à s'adresser également aux familles et seniors sont organisées : saut air bag BMX, mur d'escalade, tyrolienne, roller ball (en bassin artificiel) et slack line.Ces animations peu ou pas connues sur la Ville permettront d'attirer les publics en complément des autres temps d'animations.Brasles dans l'Aisne, commune de 1500 habitants, a placé cette première Fête du sport sous le signe de la pratique sportive et de la nature. Dimanche, de 10h à 17h, aux parcs Eyssartier et Léo Lagrange, vous pourrez participer à un parcours d'orientation sur le sentier pédagogique mais aussi à un parcours santé.Une première Fête du sport qui aura lieu dans une ambiance trouble depuis l'annonce du gouvernement de la disparition de 1.600 postes au sein du Ministère des Sports.