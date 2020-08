CARTE - Nuits des étoiles 2020 : où les observer dans les Hauts-de-France ?

Cette année la 30e édition des Nuits des étoiles a lieu les 7, 8 et 9 août 2020. Le beau temps et la chaleur sont une aubaine pour les amateurs. Pour en profiter, voici quelques lieux de rendez-vous dans les Hauts-de-France.

La Voie lactée et les constellations du ciel d'été les 7, 8 et 9 août ;

Les Perséides, du 10 au 15 août.

Mars, du 16 au 22 août.

Les Perséides ou pluie d'étoiles filantes

Chaque année, depuis 1991, des associations de plusieurs pays d'Europe, notamment l'association française d'astronomie (AFA), organisent la Nuit des étoiles. La 30e édition débute ce vendredi 7 août 2020 et se poursuivra tout le week-end.L'événement s'annonce en ce premier week-end d'août particulièrement propice puisque le beau temps est bien installé et devrait permettre d'avoir un ciel dégagé.Pour trouver les rendez-vous près de chez vous dans les Hauts-de-France, voir la carte (d'après l'AFA) :Pour ceux qui ne pourront pas se rendre sur les lieux des manifestations, l'AFA propose un programme de trois veillées aux étoiles accessible sur le site de l'association française d'astronomie , à faire de chez soi, en famille ou entre amis :Cette pluie d'étoiles filantes devenue célèbre, est un essaim de météores visible dans l'atmosphère terrestre. Elle est ainsi nommée car son radiant se situe au sein de la constellation de Persée. Elle est constituée de grains de poussière associés à la comète Swift-Tuttle dont la taille varie d'un grain de sable à un petit pois.Comme son orbite croise celui de la Terre autour du soleil, notre planète traverse ce courant chaque année au coeur de l'été. Lors de son pic d'activité, il est possible de voir entre 80 et 100 météores par heure pénétrer l'atmosphère à 60 km/h en moyenne.