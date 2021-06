CARTE. Où célébrer la fête de la musique dans les Hauts-de-France ?

Avec l'assouplissement des restrictions sanitaires et la fin du couvre-feu, la fête de la musique n'aura aucun mal à rassembler autour de festivités à l'intérieur et à l'extérieur. Il faudra toutefois prendre en compte le protocole sanitaire et la distanciation physique pour assurer la sécurité de chacun.

Attention, certains de ces événements, comme le concert du Collectif métissé sur la place Marmottan à Bruay-La-Buissière ou les concerts au centre culturel de Tergnier sont sur réservation. Les numéros de téléphone et modalités sont consultables directement sur la carte.

La fête de la musique autorisée sous conditions

Le site du Service public explique que "les regroupements de plus de 10 personnes sur la voie publique ou l'espace public sont interdits", les configurations assises sont autorisées "dans les établissement recevant du public en intérieur" comme pour ceux en plein air.

La jauge maximale autorisée pour les établissements recevant du public en salle ou en plein air est de 65 %, "dans la limite de 5000 personnes spectateurs". De plus, il faut se munir de son pass sanitaire pour les lieux accueillant "plus de 1000 spectateurs".

🗣"Les concerts seront possibles dans les bars et les restaurants pour la fête de la musique."



Annonce exclusive de @R_Bachelot dans #VIPol sur #franceinfo canal 27. pic.twitter.com/RE3IGGB9hX — franceinfo plus (@franceinfoplus) June 17, 2021

Bonne nouvelle, les concerts dans les restaurants et les bars sont possibles. Ils étaient initialement interdits par le protocole mais "la ministre de la Culture a annoncé cet assouplissement le jeudi 17 juin 2021 au soir à la presse".

Les concerts amateurs sur la voie publique restent quant à eux interdits. La mairie de Lille a expliqué ne rien organiser pour la fête de la musique. A Amiens, les gérants de bars et de restaurants de la place du Don ont décidé de fermer leurs établissements durant toute la journée pour éviter l'afflux de clients.