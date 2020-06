CARTE. Le palmarès du Pavillon Bleu 2020 dévoilé : 4 plages et 4 ports de plaisance labellisés dans les Hauts-de-France

Le Pavillon Bleu récompense et valorise chaque année les ports et les communes engagés dans une démarche d'excellence environnementale. Le palmarès 2020 a été dévoilé ce mardi 9 juin. Dans les Hauts-de-France, 4 ports de plaisance et 4 plages ont reçu le label. C'est un de plus qu'en 2019.