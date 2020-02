CARTE - Le parcours des manifestations du 20 février contre la réforme des retraites dans l'Aisne, l'Oise et la Somme

Les manifesations dans l'Aisne

Jeudi 20 février, les syndicats opposés à la réforme des retraites organisent une dixième journée de mobilisation. Une journée de mobilisation intersyndicale et interprofessionnelle. Plusieurs cortèges se rassemblent dans différentes villes de l'Aisne, l'Oise et la Somme. Retrouvez ci-dessous leurs parcours.Des manifestations sont prévues en début d'après-midi à Saint-Quentin, Soissons et Hirson.[Pour naviguer sur la carte n'hésitez pas à passer en mode plein écran ou à zoomer la carte]Une manifestation est prévu en début d'après-midi à Beauvais, au départ de la place Jeanne-Hachette.Vers 14 heures, une manifestation s'élancera de la Maison de la culture à Amiens pour contourner le centre-ville.D'autres rassemblements ont eu lieu jeudi 20 février à 10 heures à Abbeville et Friville-Escarbotin dans la Somme, à Compiègne et Nogent-sur-Oise dans l'Oise et à Tergnier dans l'Aisne.Le projet de loi portant réforme des retraites est examiné depuis le 17 février par les députés à l'Assemblée nationale. Un examen qui vire au blocage puisque 41 000 amendements ont été déposés.