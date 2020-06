CARTE - Les parcs de loisirs ouverts dans l'Aisne, l'Oise et la Somme

Fermés depuis le 14 mars, date du début du confinement, les parcs de loisirs ont été autorisés à rouvrir en même temps que les bars et les restaurants le 2 juin. Si certains ont pu accueillir à nouveau leurs portes dès le premier jour du déconfinement, la réouverture se fait progressivement, selon la configuration des lieux. Retrouvez sur cette carte une sélection d'espaces de loisirs situés dans l'Aisne, l'Oise et la Somme et leur date de réouverture :

Samara

Le parc d'histoire de la préhistoire de La Chaussée-Tirancourt dans la Somme a été l'un des premiers parcs de loisirs à rouvrir le 2 juin. Il faut dire que sa configuration en plein air aide au respect des gestes barrières. Si le labyrinthe végétal est fermé, les ateliers de démonstrations ont été maintenus avec quelques modification pour éviter que les visiteurs ne manipulent les objets présentés. Le port du masque est conseillé dans les lieux fermés et un sens de circulation a été mis en place pour la visite du site :

Le parc du Marquenterre

Les oiseaux vont à nouveau être l'objet de l'attention des visiteurs du parc du Marquenterre en baie de Somme : il a rouvert le 2 juin. Sens de visite, port du masque : un petit guide a été édité à l'occasion pour préciser toutes les mesures sanitaires mises en place dans le parc :

Le zoo d'Amiens

Il a rouvert le 3 juin. Pour cette "saison 2020 B", comme appelle le déconfinement l'équipe du parc animalier, le port du masque y est désormais obligatoire pour venir observer les pensionnaires. Un sens de visite, pas d'animations : les règles sanitaires sont scrupuleusement respectées. Il faut savoir que la période de confinement a vu naître de nouveaux pensionnaires : une perruche de patagonie, un bébé addax et même une petite chouette de l'oural :

La cité souterraine de Naours

A Naours dans la Somme, la cité souterraine a rouvert le vendredi 5 juin. Jusqu'au dimanche 7 juin, vous pourrez vous y rendre de 13h30 à 17h30 :

Le parc de l'Aillette

Il a rouvert également le 5 juin. Pour éviter un nombre de personnes trop important au même endroit, des plages horaires ont été mises en place pour profiter des bassins du parc de Chamouille dans l'Aisne. Chaque jour, 3 plages horaires sont proposées d’une durée comprise entre 2h30 et 3h. Une coupure d’une heure entre chaque créneau permet le nettoyage des structures. Des chemins balisés au sol orientent les visiteurs.

Le parc Saint Paul

Le Parc St Paul dans l'Oise accueille à nouveau du public depuis le 6 juin. Le nombre de visiteurs quotidien a été limité à 5000. Ce qui correspond à 50% de la capacité d'accueil du parc. Le masque est obligatoire sauf pour les enfants jusqu'à 11 ans. Il est par ailleurs "fortement conseillé dans les zones d’affluence et est obligatoire dans certaines attractions."

La caverne du dragon

Le musée de Oulches-la-Vallée-Foulon dans l'Aisne dédié au chemin des dames a choisi de rouvrir la deuxième semaine du déconfinement, soit le lundi 8 juin. Les visites, uniquement guidées, doivent être réservées 24 heures avant la venue. Le port du masque est obligatoire :

Le parc Astérix

A Plailly dans l'Oise, le parc Astérix ne reprend du service que le 15 juin. Aucune vente de billets ne se fera sur place. Ils doivent être achetés sur le site internet du Parc. Le port du masque est obligatoire dans les attractions et les spectacles.

Pas de date

Pour le moment, la Mer de Sable à Ermenonville dans l'Oise n'a précisé aucune date de réouverture. Idem pour l'Historial de la grande guerre à Péronne dans la Somme.