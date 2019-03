CARTE. Où peut-on participer à l'opération de ramassage des déchets “Hauts-de-France propres” ce week-end ?

Goujon Grand-Synthois - Aappma Notre association Goujon Grand Synthois s'engage auprès des chasseurs de Grande Synthe pour le nettoyage des Hauts de France sur les divers plans d'eaux et canaux de notre club le samedi 23 mars des...

Coup de propre sur les Hauts-de-France ce week-end. Partout dans la région, de l'Aisne au Pas-de-Calais,est organisée du vendredi 22 au dimanche 24 mars.Pour la troisième année consécutive, la Région supervise cette action à laquelleen organisant un événement. Il suffit de s'inscrire sur le site de "Hauts-de-France propres" Cette année,et un grand nombre d'entre elles sont. Consultez les actions prévues près de chez vous sur la carte ci-dessous ( accessible ici ). Mais attention : pour laplupart d'entre elles,en contactant les organisateurs via la plateforme.L'opération est d'autant plus utiles dans les marais de Saint-Omer que. Les centaines de kilomètres de canaux secondaires qui composent ce marais sont souillés chaque année par, au premier rang desquels les bouteilles en verre et les boîtes de bière. Ce que des bénévoles ont constaté il y a quelques semaines au moment de l'opération "Marais propres" Et les premiers a oeuvrer pour la préservation des cours d'eau sont les pêcheurs. La Fédération du Nord pour la pêche et la protection du milieu aquatique s'est associée à l'événement et: "C'est la première fois qu'on participe à cet événement", précise Philippe Vancassel de l'association Goujon Grand Synthois qui s'associe pour l'occasion avec la Fédération des chasseurs.Samedi, ils prévoient notammentpour "leur faire comprendre l'importance de protéger la nature". Et le lendemain, re-belotte mais cette fois avec des adultes : "On veut montrer des gestes simples aux gens,". Car même dans de petites villes comme Airaines, dans la Somme, les pêcheurs constatent l'ampleur du phénomène :note Frédéric Debrie qui espère réunir une petite dizaine de personnes ce vendredi pour son opération de nettoyage.Mais les pêcheurs sont loin d'être les seuls à s'inquiéter de la pollution :organisent également des collectes de déchets ainsi que certains élus, à l'image de Nicolas Pichonnier, maire de Rimboval dans le Pas-de-Calais. "L'an dernier, nous avions", se rappelle-t-il.Quelques dizaines de personnes s'étaient jointes à l'événement et cette année, l'édile espère en réunir encore plus. En 2018 dans l'ensemble des Hauts-de-France, l'opération avait, rappelle Xavier Bertrand. Reste seulement à enfiler vos gants, retrousser vos manches etdès venredi !