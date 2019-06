CARTE. Piscines, lacs... Où peut-on se baigner (ailleurs qu'à la plage) dans les Hauts-de-France ?

Où se baigner dans le Nord Pas-de-Calais et en Picardie ?

Où peut-on se baigner (ailleurs qu'à la mer) dans les Hauts-de-France ?

Où se baigner dans la région pour échapper à la canicule ? De fortes suées sont à prévoir, dans les jours qui viennent avec l'arrivée d'une vague de chaleur censée se prolonger jusqu'à samedi. Dès lundi, le mercure dépassera avec le seuil symbolique des 30°C, et c'est sans compter la température ressentie, puisque la forte humidité ne risque pas d'arranger les choses.Ce sera même encore pire à l'intérieur des terres – en particulier dans la partie sud du département du Nord, ainsi que dans l'Aisne et l'Oise. Pour ceux qui n'ont pas la chance de côtoyer le littoral (ou qui n'aiment pas l'eau de mer), nous avons tenté de répertorier les principales plages, lacs ou centres nautiques de la région.Certains lieux de baignade sont incontournables, à l'image de la Piscine Art Déco Roger Salengro de Bruay-la-Buissière , les Prés de Hem à Armentières ou Lille Plage. D'autres, en Belgique, ne sont qu'à une très courte distance depuis le Nord.Sur la carte, les points d'eau naturels (plages de lac et centres nautiques) sont affichés en bleu pâle, les piscines en bleu ciel et les centres de plus grosse envergure en bleu foncé.Cette carte n'est (pour l'instant) pas exhaustive : aidez-nous à la compléter en adressant un courriel à france3hautsdefrance@gmail.com