CARTE - Plus de 200.000 postes à pourvoir dans les Hauts-de-France en 2019

agent d'entretien (y compris ASTEM) ;

ouvrier non qualifié de l'emballage et manutentionnaire ;

aide à domicile et aide ménagère ;

employé de libre service ;

conducteur routier et grand routier ;

aide-soignant.

ingénieur, cadre étude et RD informatique, responsable informatique ;

aide à domicile et aide ménagère ;

conducteur routier et grand routier ;

cuisinier ;

attaché commercial.

203.846 précisément. C'est le nombre de postes qui sont déjà ou seront à pourvoir en 2019 dans les Hauts-de-France. Pôle Emploi publie une enquête dans laquelle les entreprises de la région évaluent leurs besoins en terme de recrutement. Des souhaits d'embauche en hausse de plus de 18% par rapport à l'année dernière. 30% de ces besoins sont saisonniers.Et pour près de la moitié des postes, les entreprises estiment qu'elles vont avoir des difficultés à recruter. Selon les employeurs, ces difficultés sont fortement liées aux profils inadéquats (manque d'expérience, de diplôme, de motivation, +4,2 points de plus qu'en 2018) et à la pénurie de candidats (73% contre 80% en 2018).C'est dans le Nord que les besoins en recrutement sont les plus importants avec plus de 95.000 projets d'embauches essentiellement dans le domaine de l'animation, de l'aide à domicile et de l'entretien. Vient ensuite le Pas-de-Calais avec près de 46.000 projets, l'Oise (25.263 projets), la Somme (19.338) et l'Aisne (18.418).Tous les départements sont en hausse : +30% pour la Somme et l'Oise, 19% pour le Nord, 15% pour le Pas-de-Calais et 3% pour l'Aisne. Une hausse portée par tous les secteurs d'activité mais surtout par celui des services : en augmentation de 37%, il rerpésente près des 2/3 des besoins en recrutement dans les Hauts-de-France.La moitié des projets de recrutement se concentre dans cinq secteurs d'activité détaillés : la santé humaine/action sociale, les services scientifiques, techniques, administratifs et de soutien (nettoyage, sécurité, centres études techniques...), les autres activités de services (associations, soins à la personne, activités de réparation...), le commerce de détail et l'agriculture.Parmi les 15 métiers les plus recherchés pour les recrutements hors contrats saisonniers, on trouve dans l'ordre :C'est dans l'Aisne que les entrepreneurs anticipent le plus des difficultés à recruter : 53,5% de ces besoins seront compliqués à concrétiser.Tous départements confondus, trouver des candidats ne sera pas aisé selon les entrepreneurs sur ces postes :