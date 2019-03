CARTE. Pouvez-vous tondre la pelouse le dimanche dans votre commune ?

Que dit la loi ?

Et dans ma commune ?

Quelques cas particuliers

Aidez-nous à compléter cette carte Que vous soyez particulier ou élu, vous pouvez nous aider à compléter nos données en adressant un mail : lille.internet@francetv.fr. Renseignez les horaires pour les jours ouvrés, le samedi et le dimanche.

Au retour du printemps, vous n'allez pas tarder à entendre de nouveau le ronflement dominical des tondeuses à gazon. MaisLa question n'est pas anodine : hors des horaires prévus à cet effet, l'utilisation de tondeuse à gazon est considérée comme uneet peut faire l'objet d'une amende de 68 euros. Un décret datant de 2006 indique qu'"aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d’une chose dont elle a la garde."Un " guide du maire " à destination des élus sur la question des bruits de voisinage précise que l'édile dispose d’un "pouvoir de police générale en matière de lutte contre les bruits de voisinage""Il vous appartient de vérifier l’existence d’un arrêté préfectoral sur le bruit" Dans les préfectures du Nord et du Pas-de-Calais. Les horaires s'étendent généralement deet deen semaine, dele samedi et de. Mais certains communes ont donc pris des arrêtés pour aménager différemment ces horaires.Nous avons compilé, dans la carte ci-dessous, les horaires autorisées de tonte dans près dedu Nord et du Pas-de-Calais, de celles où la tonte est interdite (en vert très pâle) à celles où elle est largement autorisée (en vert foncé).Y sont inscrits les horaires indiqués dans les arrêtés municipaux, ou ceux généralement admis lorsqu'il a été confirmé qu'une commune n'avait pas pris d'arrêté (comme c'est le cas à Boulogne-sur-Mer, Hem Ci-dessous, une version en tableau où vous pouvez chercher votre commune.De nombreuses villes n'ont pas jugé bon de prendre un arrêté municipal pour encadrer les horaires de tonte, se bornant à rappeler les règles de civisme. La ville de Hem, par exemple, appelle à "respecter votre voisinage" . "Il est conseillé de ne pas tondre sa pelouse pendant la journée du dimanche et de respecter ainsi une quiétude sonore dans le quartier" indique de son côté la ville de Lens, ajoutant : "Le repos de chacun est primordial pour éviter tout conflit de voisinage."D'autres se démarquent par une réglementation... beaucoup plus tolérante. Á, l'utilisation d'appareils motorisés pour le jardinage, y compris le dimanche. "Roubaix est la quatrième ville la plus dense de France" rappelle-t-on à la ville. "Il s'agit d'un très vieil arrêté qui n'a pas été revu."Autre cas particulier à Wattignies, qui distingue dans ses horaires "", qui bénéficient d'une tolérance plus large.