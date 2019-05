CARTE. Que faire pour la Nuit européenne des Musées ce week-end dans le Nord et le Pas-de-Calais ?

Dans le Nord

Dans le Pas-de-Calais

La Nuit européenne des Musées aura lieu le samedi 18 mai partout en France. Et une cinquantaine de lieux culturels vont se prêter au jeu dans le Nord et le Pas-de-Calais. Beaux-Arts, histoire naturelle, culture locale... L'occasion de (re)découvrir les collections des musées de la région gratuitement en soirée tout en profitant d'animations originales.Retrouvez la carte des lieux participants et notre échantillon des animations à ne pas manquer ce week-end.Le musée Matisse du Cateau-Cambrésis sera ouvert de 18 heures à minuit gratuitement. Au programme, plusieurs expositions et des visites guidées : "Pleyel expresso" (18h - 19h) où des jeunes talents de la région sont invités à se produire devant le monumental vitrail Joie de Herbin. L'atelier "Le corps et l’eau" est à découvrir pour les enfants dès 4 ans, la conférence "La mémoire de l’eau" par l'artiste Catherine Duverger à 18 heures, l'exposition "Manger-Consommer-Jouer-Polluer" par le sculpteur belge William Sweetlove dans le parc Fénelon...Le Forum Antique de Bavay ouvrira également ses portes à la nuit tombée. Vous pourrez y visionner le spectacle "La deuxième vie du trépied" pour voyager dans le temps et partir à la découverte du trépied de Bacchus, présenté dans le cadre d'une exposition temporaire. Et toutes les demi-heures dès 19h30, les visiteurs pourront plonger au cœur du IIe siècle grâce à la restitution 3D du forum de Bagacum, suivie d'une visite guidée du site archéologique.La Maison natale de Charles de Gaulle à Lille fera plonger les visiteurs dans la Belle Époque le temps d'une soirée. Pour l'occasion, la demeure retrouve ses habitants, témoins d'anecdotes sur l'enfance du Général, pour confier quelques anecdotes sur son caractère, sa personnalité...Le Palais des Beaux-Arts de Lille dévoilera ses collections emblématiques de l’histoire de l’art, de l’Antiquité au XXe siècle. A noter : trois interventions musicales de l'Ensemble vocal ADVENTI de 19 heures à 21h30 en accès libre. Mais aussi des visites guidées de 18h15 à 21h45 dans le cadre d'Eldorado, une installation signée Mathias Kiss dans l'atrium, pour faire un tour des oeuvres présentées.Le musée de Boulogne-sur-Mer , installé dans un château du XIIIe siècle, proposera notamment une visite guidée de ses souterrains. Ses quatre grands départements (archéologie, méditerranéenne, ethnographe extra européenne) seront également à visiter avec des médiateurs pour découvrir le secret des œuvres.Le musée de la Dentelle et de la Mode à Calais , dans une authentique manufacture de dentelle, propose un "défilé-décalé" avec des danseurs évoluant entre les œuvres, vêtus des créations made in Hauts-de-France. L'occasion également d'entrevoir les collections sur l’histoire de la dentelle, depuis la production manuelle jusqu’aux créations les plus contemporaine.Le musée de l'Hôtel Sandelin à Saint-Omer , installé dans un hôtel particulier du XVIIIe siècle, fera voyager les visiteurs jusqu'au Moyen-Âge. A noter : des visites libres ou guidées de l'exposition "Aux Armes", de 17 heures à minuit, qui présente l’évolution des armes blanches et des modes de combat du XIIe au XVIIIe siècle. Une activité créative "Light Painting" (peinture de lumière) est prévue de 20 heures à minuit. Il s'agit d'une technique photographique qui consiste à utiliser un temps d’exposition long dans un environnement sombre et en y déplaçant une source de lumière. Vous pourrez donc poser ou peindre avec des lumières et repartir avec votre création lumineuse imprimée instantanément.Le Louvre-Lens , situé sur un ancien carreau de mine, programme pour sa part une soirée d’animations sous le signe d’Homère. Jeu de piste pour percer le mystère d’Homère, création de marionnettes grecques, confection du bouclier d'Achille, visites contées pour les plus petits... Des dizaines d'animations tourneront autour du poète grecque auquel le musée dédie une exposition temporaire. L'occasion également d'observer les papillons de nuit dans le parc, d'écouter les solistes de l’Orchestre de Picardie à la Scène ou de revisiter la Galerie du temps en suivant le thème des "dieux et super-héros".