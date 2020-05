CARTE. Quelles sont les forêts qui rouvrent (sous conditions) dans le Nord et le Pas-de-Calais ?

#COVID19 Le préfet du #Nord autorise pour l'ensemble du département la promenade en forêt et l'accès aux espaces fluviaux et leurs abords, sous conditions :

- pas de groupes de + de 10 personnes

- respect strict des règles de distanciation

- éviter les arrêts statiques

👇 pic.twitter.com/X3dGiNvsd5 — Préfet de la région Hauts-de-France et du Nord (@prefet59) May 9, 2020

#Déconfinement Fabien SUDRY, @Prefet62, autorise, sous conditions, l'accès aux forêts domaniales de l'État dans le département.



✅promenade, cueillette et activité sportive individuelle autorisées

⚠️ respectez les mesures de distanciation et évitez les arrêts statiques pic.twitter.com/fOoafYOqcG — Préfet Pas-de-Calais (@Prefet62) May 13, 2020

Quelles forêts sont accessibles ?

Carte Forêts

Dans le Nord

Forêt domaniale de Cerfontaine

Forêt domaniale de la Petite Villette

Forêt domaniale de Fourmies

Forêt domaniale de Mormal

Forêt domaniale de l'Abbe-Val-Joly

Forêt domaniale de Bois-L'Evêque

Forêt domaniale de Marchiennes

Forêt domaniale de Nieppe

Forêt domaniale de Phalempin

Forêt domaniale de Bonsecours

Forêt domaniale de Flines

Forêt domaniale de Raismes-Saint-Amand-Wallers

Dans le Pas-de-Calais

Forêt domaniale de Vimy

Forêt domaniale d'Olhain

Forêt domaniale du Bois Des Dames

Forêt domaniale d'Hardelot

Forêt domaniale de Boulogne

Forêt domaniale de Desvres

Forêt domaniale d'Ecault

Forêt domaniale d'Hesdin

Forêt domaniale de la Côte d'Opale

Forêt domaniale de Tournehem

Forêt domaniale de Rihoult-Clairmarais

Forêt domaniale de Guines

La préfet du Pas-de-Calais a annoncé, quelques jours après son homologue du Nord, la réouverture sous conditions des forêts domaniales de l'État sur son territoire.Le 8 mai, déjà, la préfecture du Nord annonçait, dans le cadre du déconfinement progressif, sa décision "d'autoriser, sous conditions l'accès aux forêts domaniales (...) pour la promenade, les activités de loisirs telles que la cueillette ou encore les activités sportives individuelles". En revanche, "les sports collectifs ne sont quant à eux pas autorisés" et il est "recommandé d’éviter les arrêts statiques, notamment les pique-niques."Même son de cloche côté Pas-de-Calais, où l'on précise que les sports collectifs sont interdits lorsqu'il s'agit de "groupes de plus de 10 personnes".Concrètement, il est donc désormais possible de se promener dans les 24 forêts domaniales du Nord et du Pas-de-Calais (12 dans chaque département), qui appartiennent à l'État et sont gérées par l'Office National des Forêts.Nous en avons dressé une carte ci-dessous, ainsi qu'une liste.En revanche, rien n'est dit concernant les forêts(Bois du Hautois à Oignies, Bois d'Éperlecques, Bois Durieux à Bertincourt, Bois de Val-Joly à Eppe Sauvage, Bois du Mont-Noir à Saint-Jans-Cappel...) ou(Anor, Cuincy, Auchel, Merlimont...) Les préfectures de la Somme, de l'Oise et de l'Aisne n'ont de leur côté pas communiqué sur une réouverture des forêts domaniales.Dans le Nord et dans le Pas-de-Calais, en tout cas, les préfets se réservent le droit "d'interdire à nouveau l'accès à ces espaces" si les règles mis en place ne sont pas respectées. Pour rappel, l'accès aux plages reste quant à lui interdit