CARTE. Quelles sont les plages du Nord Pas-de-Calais où la qualité de l'eau est la meilleure ?

Sur quelle plage vaut-il mieux se baigner, cet été ? La dernière carte publiée par le Ministère de la Santé sur la qualité de l'eau, plusieurs plages sont rangées d'une qualité de l'eau "suffisante" à "excellente". Lesquelles sont les plus propres ?

Les plages de Gravelines, de Oye-Plage, de Wissant, d'Ambleteuse, de Wimereux ou encore de Berck-sur-Mer sont parmi les meilleures élèves. En revanche, il reste quelques efforts à faire au Portel, à Escalles ou à Dunkerque.

La carte des zones de baignade les plus propres

Voici ce à quoi correspondent les différentes couleurs :

Bleu : excellente

: excellente Vert : bonne

: bonne Orange : suffisante

Sur le site officiel, une quatrième couleur – le rouge –correspond à une qualité de l'eau "insuffisante". Aucune plage n'est concernée dans le Nord et dans le Pas-de-Calais.

Argument touristique

Très peu d'algues, très peu de pollution... malgré le thermomètre un peu bas, sur la plage d'Ambleteuse (14°C mercredi), les (très jeunes) baigneur apprécient la qualité de l'eau ! "Les touristes savent qu'ils peuvent se baigner en toute sécurité et qu'ils vont pas rencontrer une bactérie qui pourrait être pathogène", se réjouit le maire (SE) de la commune du Boulonnais, Arnaud Lelievre-Dubroueuille.

La qualité des eaux de baignade dans les Hauts-de-France

L'édile, candidat à sa réelection, nous emmène devant la station d'épuration, principale artisane de cette qualité de l'eau. "Comme je is souvent, ce sont des travaux qui se voient pas". Il aura en effet fallu plusieurs années d'efforts et un coût pas négligeable – 1,5 million d'euros – pour obtenir ce résultat.



Un argument touristique que confirme Frédéric Cuvillier, maire de Boulogne-sur-Mer où la qualité est considérée comme bonne (en vert sur la carte) : "La validation de la qualité de l'eau de baignade est un atout supplémentaire, un attrait touristique aussi, et puis une qualité de vie offerte aux Boulonnais et à ceux qui ont le bon goût de visiter notre ville et notre région !"