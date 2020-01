CARTE. Quels restaurants des Hauts-de-France ont reçu un “Bib Gourmand” du Guide Michelin ?

Les nouveautés 2020

L'Auberge, à Caëstre

SOlange, à Lille

La Table de Romain, à Renescure

Balsamique, à Wambrechies

La liste des "Bib Gourmands" dans les Hauts-de-France En gras, les nouveautés. Nord L'Estaminet du Centre (Godewaersvelde)

Gabbro (Lille)

Le Carillon (Liessies)

Le Soubise (Coudekerque-Branche) Pas-de-Calais L'Îlot Vert (Boulogne-sur-Mer)

La Cour de Rémi (Bermicourt)

Le Buffet (Isbergues)

Au Côte d'Argent (Calais)

Histoire ancienne (Calais)

La Ferme du Vert (Wierre-Effroy)

Air Accueil (Brébières)

Le Jardin d'Alice (Busnes) Somme La Bonne Auberge (Dury)

Auberge du Coq-en-Pâte (Argoules)

La Clé des Champs (Favières) Oise La Baie d'Halong (Beauvais)

Auberge La Grange aux Loups (Apremont) Aisne Zorn - La Petite Auberge (Laon)

Il y a le prestigieux Guide Michelin... et l'échelon juste en-dessous, celui du "Bib Gourmand", décerné par le même guide.Le guide Bib Gourmand se veut "ambassadeur d'une cuisine authentique" pour laquelle il n'y a "pas besoin de se ruiner pour se régaler".L'un des critères 25 euros dans les enseignes qui sont listées. Dans la fournée 2020 , on ne distingue que quatre nouvelles enseignes, toutes situées dans le Nord : cheesecake aux spéculoos ou gratin dauphinois à l'ail d'Arleux ... Benjamin Bajeux, à la tête du restaurant Balsamique, propose chaque semaine des recettes régionales sur notre site internet Aucun nouveau restaurant n'a en revanche reçu de 'Bib Gourmand" dans le Pas-de-Calais et en Picardie.