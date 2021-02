CARTE - Quels sont les centres commerciaux de l'Aisne, l'Oise et la Somme contraints de fermer

Vendredi 29 janvier, le gouvernement annonçait la fermeture des commerces non-alimentaires situés dans les centres commerciaux de plus de 20.000 m² pour endiguer la propagation de la Covid-19. Quelles sont les galeries marchandes concernées dans l'Aisne, l'Oise et la Somme ?

Parmi les 7 centres commerciaux de plus de 20.000 m² contraints de fermer dans l'Aisne, l'Oise et la Somme, Grand A à Glisy près d'Amiens.

Lundi 1er février, les magasins vendant des produits non essentiels et situés dans des galeries marchandes de plus de 20.000 m² n'ont pas pu rouvrir. Vendredi 29 janvier, Jean Castex a annoncé la fermeture de ces centres commerciaux pour éviter la propagation de la Covid-19.

En Picardie, 7 centres commerciaux dépassent les 20.000 m² et sont donc fermés pour un moins minimum. S'il n'y en a aucun dans l'Aisne, il y en a 5 dans l'Oise et 2 dans la Somme :

Dans l'Oise, il s'agit des galeries marchandes des magasins :

Leclerc du jeu de paume à Beauvais,

Cora à Saint Maximin,

Carrefour à Venette,

Leclerc au Plessis Belleville,

Auchan à Nogent-sur-Oise.

La préfecture de l’Oise précise que les commerces fermés ne pourront pas faire de click&collect ou retrait commande. En revanche, la livraison de leurs produits restera possible. À noter que la galerie marchande du centre commercial du Plessis Belleville était ouverte lundi 1er février jusqu'en fin de matinée, obligeant les gendarmes à venir rappeler l'interdiction d'ouvrir aux commerçants.

Dans la Somme, les centres commerciaux concernés sont :

Grand A Géant à Glisy,

Auchan à Dury.

À partir du 1er février, la jauge limitant le nombre de clients dans les magasins de plus de 400 m² passe de un client pour 8 m² à un pour 10 m². Pour les commerces dont la surface de vente est inférieure à 8 m² , un seul client est autorisé.