CARTE. Quels sont les radars qui flashent le plus et qui flashent le moins dans les Hauts-de-France ?

La carte des radars des Hauts-de-France et le nombre d'infractions constatées en 2017

La palme décernée au radar de Calais

Le radar d'Airanes en queue de classement

Les radars automatiquesdans les Hauts-de-France, en 2017. Ils ont surprispour être précis.En recoupant la position des radars sur librement accessibles sur data.gouv.fr avec le nombre d'infractions constatées par radars en 2017, fournies par la Sécurité routière , nous avons pu établir cette carte,dans le sens Dunkerque-Boulogne, avec! C'est près d'une infraction sur dix dans la région, et cela représenter.Les radars de(sens Bourbourg-Dunkerque) et de(sens Lille-Mons-en-Baroeul) complètent le podium, respectivement àet. Le plus "efficace" en Picardie se trouve sur l'A1 au niveau de Feuillères (sens Lille-Paris) avecÀ l'inverse, l(sens Poix-de-Picardie-Airaines) et n'a flashé que 64 fois, soit près d'une fois tous les cinq jours.Les radars de(Aisne)(sens Soissons-Chauny) et de(Pas-de-Calais)(sens Boulogne-sur-Mer-Desvres) n'ont pas beaucoup plus brillé,En France, en 2017,La même année, 3456 personnes sont mortes sur les routes . selon la Sécurité routière, qui constatait en début d'année une nouvelle baisse de la mortalité.