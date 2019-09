CARTE - Où sont installés les radars tourelles dans l'Aisne, l'Oise et la Somme ?

sur la RD1001 à Yzeux ;

sur la RD919 à Saint-Gratien ;

sur la RD 929 à Ribemont-sur-Ancre ;

sur la RN25 à La Vicogne ;

et sur la RD1015 à Beauchamps.

Ils mesurent la vitesse sur huit voies différentes et différencient poids-lourds et voitures. Ils peuvent répérer les conducteurs sans ceinture de sécurité. Ils peuvent repérer les utilisateurs de téléphone au volant. Et ils peuvent flasher les voitures qui ne respectent pas les distances de sécurité ou qui dépassent dans des zones interdites. 400 radars tourelles doivent être déployés en France d'ici la fin de l'année. Certains avaient été testés dans l'Oise en 2018 Plusieurs ont été installés sur les routes picardes. On fait le point sur leur localisation avec cette carte :Dans la Somme, on compte déjà cinq radars tourelles :Dans l'Oise, deux radars tourelles flashent les automobilistes indélicats : à l’ouest du département, entre Chaumont-en-Vexin et Trie-Château sur la RD923. Le deuxième a été érigé sur la RD915 à hauteur de Sérifontaine.Enfin dans l'Aisne, pour le moment, aucun radar tourelle n'est installé. Mais deux équipements sont en projet et devraient être implantés d'ici le mois d'octobre sur la RN2 à hauteur de Laon et de La Flamengrie.