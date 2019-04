CARTE. Tour de France 2019 : quelles sont les communes du Nord et de l'Aisne traversées par la course ?

Tour de France / Carte Tracé Nord-Aisne

Les communes traversées dans le Nord :

Jeumont (12H37)

Colleret (12H45)

Aibes (12H47)

Bérelles (12H51)

Eccles (12H53)

Solre-le-Château (12H58)

Liessies (13H08)

Trélon (13H17)

Glageon (13H20)

Fourmies (13H28)

Anor (13H36)

Les communes traversées dans l'Aisne :

Mondrepuis (13H41)

Hirson (13H46)

Bucilly (13H56)

Landouzy-la-Ville (14H00)

Jeantes (14H04)

Plomion (14H10)

Nampcelles-la-Cour (14H15)

Vigneux-Hocquet (14H22)

Chaourse (14H30)

Montcornet (14H30)

Lislet (14H33)

Dizy-le-Gros (14H41)

On est loin de l'étape pavée entre Arras et Roubaix de l'édition 2018, mais le Tour de France ne délaissera pas tout à fait la région , cette année.La troisième étape de la Grande Boucle, prévue leet reliant Binche en Belgique à Épernay, dans la Marne, passera au total(sur 215) sur 11 communes de l'Avesnois et dans l'Aisne , entreet(heures estimées du peloton).