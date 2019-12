CARTE. Toutes les animations pour le Téléthon en Hauts-de-France

« Avec @JPRouve parrain, il était évident que @Dunkerque devienne la ville ambassadrice du #telethon2019. S’ajoutent à cela 45 villes et villages mise à l’honneur dans l’émission, pour rendre hommage à la formidable mobilisation des français » — AFM-Téléthon (@Telethon_France) November 18, 2019

193 animations dans l'Aisne, 263 dans le Nord, 404 dans le Pas-de-Calais, 199 dans l'Oise et 121 dans la Somme. Cette année encore, les Hauts-de-France se mobilisent pour récolter des dons en faveur de l'association française contre les myoptahies dans le cadre du Téléthon.Cette année, c'est Jean-Paul Rouve qui est le parrain du Téléthon et Dunkerque, la ville ambassadrice . 30 heures du direct y seront réalisées le temps du week-end.En 2018, plus de 6 millions d'euros avaient été collectés dans les Hauts-de-France. Des dons qui donnent les moyens à l’association française contre les myopathies de poursuivre son combat contre les maladies neuromusculaires.L'AFM-Téléthon est une association de parents et de malades qui mène un combat sans relâche contre des maladies génétiques, rares et lourdement invalidantes. Depuis 1987, cette solidarité - qui s’exprime à travers un marathon télévisuel sur France Télévisions - permet de rendre disponible des premiers médicaments, les essais cliniques se multiplient...