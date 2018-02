Un avantage fiscal pour les entreprises

Les 150 communes du bassin minier où s'étend la zone franche ont été dévoilées

CARTE. Voici la liste des 150 communes du bassin minier où s'étend la zone franche

Dans le Nord

Abscon

Anhiers

Aniche

Anzin

Arleux

Auberchicourt

Aubigny-au-Bac

Auby

Aulnoy-lez-Valenciennes

Bellaing

Beuvrages

Bouchain

Bruay-sur-l'Escaut

Bruille-lez-Marchiennes

Condé-sur-l'Escaut

Courchelettes

Crespin

Cuincy

Dechy

Denain

Douai

Douchy-les-Mine

Écaillon

Émerchicourt

Erre

Escaudain

Escautpont

Fenain

Flers-en-Escrebieux

Fresnes-sur-Escaut

Guesnain

Haspres

Haulchin

Haveluy

Hérin

Hordain

Hornaing

La Sentinelle

Lallaing

Lauwin-Planque

Lécluse

Lewarde

Lourches

Maing

Marly

Masny

Monchecourt

Montigny-en-Ostrevent

Mortagne-du-Nord

Neuville-sur-Escaut

Odomez

Onnaing

Pecquencourt

Petite-Forêt

Prouvy

Quarouble

Quiévrechain

Râches

Raismes

Roeulx

Roost-Warendin

Rouvignies

Saint-Amand-les-Eaux

Saint-Saulve

Sin-le-Noble

Somain

Thiant

Thivencelle

Thun-Saint-Amand

Trith-Saint-Léger

Valenciennes

Vieux-Condé

Wallers

Wavrechain-sous-Denain

Waziers

Dans le Pas-de-Calais

Angres

Annay

Annequin

Annezin

Auchel

Auchy-les-Mines

Avion

Barlin

Béthune

Beuvry

Billy-Montigny

Bourecq

Bruay-la-Buissière

Bully-les-Mines

Burbure

Calonne-Ricouart

Camblain-Châtelain

Carvin

Cauchy-à-la-Tour

Courcelles-lès-Lens

Courrières

Divion

Dourges

Douvrin

Drocourt

Éleu-dit-Leauwette

Estevelles

Estrée-Blanche

Évin-Malmaison

Ferfay

Fouquereuil

Fouquières-lès-Lens

Gosnay

Grenay

Haillicourt

Haisnes

Harnes

Hénin-Beaumont

Hersin-Coupigny

Houdain

Hulluch

Isbergues

Labourse

Lapugnoy

Leforest

Lens

Libercourt

Lières

Liévin

Lillers

Loison-sous-Lens

Loos-en-Gohelle

Lozinghem

Maisnil-lès-Ruitz

Marles-les-Mines

Mazingarbe

Méricourt

Meurchin

Montigny-en-Gohelle

Noeux-les-Mines

Noyelles-Godault

Noyelles-lès-Vermelles

Noyelles-sous-Lens

Oblinghem

Oignies

Ourton

Pont-à-Vendin

Rouvroy

Sailly-Labourse

Sains-en-Gohelle

Sallaumines

Vendin-le-Vieil

Vermelles

Verquin

Wingles

Où commence et où s'arrête le bassin minier ? La question était restée en suspens après l'annonce de la création d'une zone franche sur ce secteur du Nord et du Pas-de-Calais. Du moins jusqu'à la publication dans le Journal officiel de la liste desConcrètement, ce "" (BUD) permettra aux entreprises s'installant entre 2018 et 2020 d(impôt sur les bénéfices et sur les impôts locaux) dégressives au fil des ans.Un moyen, comme son nom l'indique, de redynamiser une zone urbaine dense () avec un taux de chômage et de pauvreté élevés."Je sais ce que représente le bassin minier dans l’histoire de France, son histoire industrielle, son histoire sociale aussi" a assuré le Premier ministre Édouard Philippe à nos confrères de La Voix du Nord , "Nous allons poursuivre un effort décidé avant ce gouvernement auquel nous tenons, car nous estimons que c’est notre devoir et que c’est parfaitement justifié."La mesure avait été approuvée par tous les députés de la région,