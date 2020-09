CARTE. Y-a-t-il une boîte à lire / à livres près de chez vous dans les Hauts-de-France ?

Une boîte à livres à Godewaersvelde • © F.GILTAY

Une ancienne cabine téléphonique à Sains-les-Marquion • © F.GILTAY

Une "chapelle à livres" dans les Flandres • © F.GILTAY

Aidez-nous à compléter la liste !

Hauts-de-France : la carte des boîtes à livre

Découvrir une boite à livres en pleine ville ou dans un village. Prendre un livre gratuitement. Déposer un policier dans une boîte à livres et ne pas savoir si quelqu'un va le lire à son tour. En quelques phrases, voilà résumé le principe des boîtes à livres ou boîtes à lire."C’est aussi un projet solidaire qui favorise le lien social, encourage une économie du partage et du don et développe une démarche éco-citoyenne, complète le site Boite-à-lire.com . En déposant ou en empruntant un livre dans une boîte à lire, vous lui donner une seconde vie, tout en respectant l’environnement."Le concept est né notamment en Allemagne dans les années 90 avant d'arriver en France au début des années 2010. On en trouve désormais dans les rues, les parcs, près des mairies, devant des maisons, au pied d'immeubles. De toutes les formes : petites maisons, bateau, mini-meubles... La plupart du temps, elles sont fabriquées artisanalement.On y trouve souvent de vieux romans, un peu défraichis mais aussi parfois des livres plus recents, des classiques, plus rarement des revues ou des BD. Le site boite-à-lire a recensé une bonne partie de ces boîtes dans les Hauts-de-France. Nous y avons ajouté d'autres lieux. Vous pouvez consulter la carte qui donne les adresses précises ou juste en-dessous le tableau avec moteur de recherche.Nous vous proposons aussi de nous aider à compléter cette liste, forcément non-exhaustive (de nouvelles boîtes sont installées toutes les semaines) en nous adressant un mail avec l'adresse exacte de la boîte à livre à ajouter mais aussi, si possible, une photo.