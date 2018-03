Cartes grises en ligne : 30 000 dossiers bloqués dans les Hauts-de-France

Mauvaise programmation informatique

Dans les Hauts-de-France,En cause, un site internet dédié qui connaît de nombreux bugs... Depuis novembre, demander une carte grise ne se fait plus au guichet de la préfecture mais via le(ANTS).L'objectif de cette dématérialisation,, en permettant de les réaliser de chez soi, 24 heures sur 24. Sauf que le système ne semble pas si bien fonctionner... Pour obtenir sa carte, c'est le parcours du combattant... et il ne faut pas être pressé.Pour les habitants de la région, c'est le centre d'expertise de ressources techniques (CERT) d'Amiens qui s'occupe des dossiers.Selon Samuel Martin, responsable territorial du CNPA (Coseil national des professions de l'automobile), cité par Horizon.fr , ce sont principalementqui connaissent des ralentissements. "Par exemple, pour un véhicule auto-école transformé en véhicule particulier ou pour une voiture qui passe de 2 à 5 places, les taxes annoncées ne sont pas bonnes sur le logiciel qu’utilisent les agents du CERT"Une mauvaise programmation informatique serait responsable de ces problèmes. "Avant novembre, l’agent de la préfecture pouvait régler le problème au sein de la régie de recette mais le service n’existe plus. Tous ces dossiers seront désormais envoyés à la préfecture de Besançon, ce qui va allonger le délai de traitement", poursuit Samuel Martin.En février, une nouvelle antenne a été ouverte au CERT d’Amiens. Aucune date de retour à la normale n'a été annoncée.