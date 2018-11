Liévin : appel à témoins après la disparition inquiétante de Kelly, 19 ans

Déficiente et influençable

Toute personne susceptible de fournir des renseignements au sujet de cette disparition est priée de prendre contact avec l'hôtel de Police de Lens au 03.21.13.50.76 ou 03.21.13.50.59 (heures ouvrables) ou au 03.21.13.50.83/84 en dehors des heures ouvrables.

Lade Lens a ouvert une enquête pouret lance unpour tenter de retrouver, qui n'a plus donné signe de vie depuis 5 jours.La jeune femme a disparu le. La jeune femme attendait sa mèreet lorsque cette dernière en est sortie, Kelly n'était plus là.Il n'y a pas de moyens vidéos dans le commerce ou dans la rue donc nous ne connaissons pas la direction vers laquelle Kelly s'est dirigée, indique la police.Kelly estet, ce qui la rend d'autant plus vulnérable. Au moment de sa disparition, elle était vêtue d'un, d'unavec motifs d'empreintes de pattes de chien et d'une. Elle portait une paire de lunettes noires avec une branche cassée.Kelly a 19 ans (), est de type caucasien et de corpulence mince. Elle mesureet chausse du 39. Son visage est rond, ses yeux sont marrons et ses cheveux blonds sont coupés mi-longs et ondulés (chevelure clairsemée).Selon les enquêteurs, Kelly aurait un petit ami àou à, et pourrait avoir tenté de le rejoindre.