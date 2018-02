Une case “Lille” est dans le nouveau Monopoly (mais elle ne vaut pas très cher)

Régulièrement, la marque Hasbro sort des déclinaisons de son jeu phare le "Monopoly" (dernièrement pour les "tricheurs" ou Pokemon...). Cette fois, la nouvelle version a décidé de mettre à l'honneur des sites remarquables des régions françaises. "28 lieux qui ont une grande valeur à tout point de vue", explique Monopoly.

Une astuce marketing pour essayer de toucher l'âme chauvine des habitants des régions, habitués jusque-là à jouer avec les rues de Paris classées du moins "chic" (Boulevard de Belleville ou rue Lecourbe) au plus "classe" (Rue de la Paix ou Avenue des Champs-Elysées). Et c'est là que ça se corse un peu. Lille, seul représentant des Hauts-de-France est-il parmi les premières ou les dernières cases ?



Réponse : Lille est la 2ème case du jeu. A vendre au prix de 60M. 60 billets de Monopoly. A comparer avec les 350M du Mont Saint-Michel ou les 400M de la Tour Eiffel, les deux dernières (et donc plus "grosses") cases. Lille est en "marron" comme Carcassonne. Et pas très loin de l'Aiguille du midi, du Château de Versailles et du Pont du Gard (bleu ciel).



Les cases du nouveau Monopoly "Régions"



Ceux qui connaissent bien le Monopoly savent que l'avantage d'avoir "les marrons", pas très chers, c'est qu'on peut y mettre des maisons et hôtels pour une somme modique. Et donc plus rapidement qu'ailleurs, ce qui, stratégiquement, peut être un bon calcul... Alors, Lille bien placée dans le Monopoly ?