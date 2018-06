Cassel élu “Village préféré des Français”

Cassel, Haut la Flandre MERCI, on vous aime ! 3

1er :! Le village flamand, situé près d'Hazebrouck et Bailleul dans le Nord, a été élu par les téléspectateurs de France 2 " Village préféré des Français ". 14 villages représentant chacun une région française étaient en lice dont le Mont-Saint-Michel (5ème), Roussillon, Lama, Mirmande ou La Couvertoirade."Merci, on vous aime", peut-on lire sur la page Facebook de la commune, en réaction à ce titre inespéré, fierté pour Cassel, le Nord et tous les Hauts-de-France.Pour gagner ce titre, il faut recueillir le plus grand nombre de votes (SMS ou téléphone à presque 1 euro le vote)). Et à ce jeu-là, la régiona déjà montré, notamment avec les Miss France, qu'elle savait se mobiliser.est le 1er village de la région à recevoir le titre de "Village préféré des Français". Montreuil-sur-mer et Saint-Valery-sur-Somme avaient terminé 2ème ces deux dernières années.



Le village va recevoir une plaque "Village préféré des Français" à placer quelque part dans le village. Et un timbre à l'effigie de Cassel sera imprimé.



L'an dernier, c'est Kaysersberg, en Alsace, qui avait remporté le titre. La fréquentation touristique y a bondi de 30%. Cassel espère évidemment le même effet dans les mois qui viennent.